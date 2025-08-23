Marcelo Saracchi, cada vez más lejos de Boca: un club europeo acelera por su fichaje

El ciclo de Marcelo Saracchi en Boca parece acercarse a su final. El defensor uruguayo, relegado desde la asunción de Miguel Russo, comenzó a analizar nuevas opciones y en los últimos días apareció una posibilidad concreta desde Europa que podría marcar el rumbo de su carrera. El Celtic de Escocia ya abrió conversaciones con la dirigencia "xeneize" y busca cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado de pases.
La propuesta del conjunto británico se basa en un préstamo por un año con cargo y una opción de compra. Si bien las cifras aún no trascendieron, las primeras versiones señalan que Boca estaría dispuesto a ceder al jugador si los escoceses ajustan los números de la cláusula de compra a valores cercanos a los que pretende la institución. La chance de emigrar al fútbol argentino estuvo sobre la mesa semanas atrás, cuando Independiente estuvo muy cerca de incorporarlo, aunque las negociaciones se frustraron en el último tramo.
El panorama para Saracchi cambió tras el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde incluso sumó minutos frente al Bayern Múnich. Sin embargo, poco después recibió la notificación de que debía entrenarse apartado del plantel y perdió por completo consideración en los planes de Russo. Desde el club entienden que su salida es la opción más conveniente, en parte por la percepción de que el futbolista no muestra el nivel de compromiso necesario cuando no tiene continuidad como titular.
En lo personal, Saracchi se limitó a expresarse a través de las redes sociales. A fines de julio, ya marginado de la dinámica del plantel, compartió una foto celebrando un gol con la camiseta de Boca acompañada por una canción de la banda uruguaya La Vela Puerca, cuyo mensaje parecía reflejar su estado de ánimo: “Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner”. Días más tarde publicó otra frase, esta vez mal atribuida al Che Guevara: “Es mejor morir de pie que vivir arrodillado”.
Mientras tanto, en Brandsen 805 consideran que su traspaso podría resolverse en las próximas semanas, con el Celtic decidido a llevárselo y el propio jugador convencido de que su futuro inmediato está en Europa.