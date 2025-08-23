Marcelo Saracchi, cada vez más lejos de Boca: un club europeo acelera por su fichaje

La propuesta del conjunto británico se basa en un préstamo por un año con cargo y una opción de compra. Si bien las cifras aún no trascendieron, las primeras versiones señalan que Boca estaría dispuesto a ceder al jugador si los escoceses ajustan los números de la cláusula de compra a valores cercanos a los que pretende la institución. La chance de emigrar al fútbol argentino estuvo sobre la mesa semanas atrás, cuando Independiente estuvo muy cerca de incorporarlo, aunque las negociaciones se frustraron en el último tramo.