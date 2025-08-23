El primer informe de Conmebol fue lapidario con Independiente

La Copa Sudamericana 2025 quedó marcada por la violencia en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, y la Conmebol ya abrió formalmente el expediente disciplinario que podría traer sanciones de enorme magnitud. En el documento al que accedieron distintos medios se incluyen las declaraciones del árbitro Gustavo Tejera, del delegado paraguayo Michael Sánchez Alvarenga y del oficial de seguridad designado por la Confederación. Todos coinciden en que la violencia comenzó antes del pitazo inicial y en que los reiterados pedidos de intervención policial fueron rechazados.