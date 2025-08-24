Especial Jorge Luis Borges, parte IV

Borges es un lector insuperable, quizá el lector más importante de la historia de la humanidad. Como escritor sin duda está en los cánones. Hablar de los más grandes escritores es incluir necesariamente a Borges, pero como lector creo que era insuperable en calidad y en cantidad, porque la lectura es proporcional al tiempo que se le dedica. Cuando hacía reseñas de libros para la revista El Hogar a fines de los años ’30 decía: “ayer entre las tres menos cuarto de la tarde y las nueve de la noche acometí la lectura de las 480 páginas del María de Jorge Isaacs”. O sea que se sentaba a esa hora y hasta que no terminaba el libro no se levantaba. Eso es admirable y lo hacía con frecuencia.