Especial Jorge Luis Borges, parte III

En uno de nuestros diálogos, que se llama ¨Borges y el público¨, Borges explica que el arduo proceso que siguió en su vida para dictar conferencias, debido principalmente a su invencible timidez frente al público, se modificó al descubrir que cuando desde la audiencia, alguien le hacía una pregunta, en el intercambio con esa persona que preguntaba se daba un acercamiento, una proximidad que no existía en la conferencia, que en realidad se parece a un monólogo. En cambio, esa proximidad verbal con alguien del público, se parecía al diálogo; y entonces se dijo que al hablar con quién preguntaba, él no respondía a la multitud sino al individuo, se dijo a sí mismo que la muchedumbre es una entidad ficticia, que lo que en realidad existe es cada individuo, y concluyó: ¨No le hablo a 300 personas, hablo con cada una de esas personas; en realidad somos dos¨. Le resultaba a esa altura de su experiencia, necesario el diálogo, porque su mente, en la culminación de toda una vida de pensamiento, ansiaba expresar y expresar; y el diálogo era el mejor canal para ese volumen de expresión.