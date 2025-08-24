Especial Jorge Luis Borges, parte II

Arranca desde sus orígenes y de lo que se conoce de sus antepasados militares, para arraigar primeramente en Ginebra, donde realiza casi todo el ciclo de sus estudios secundarios. Tras ser deslumbrado por el ultraísmo que conoce tempranamente en España, como por el expresionismo, regresa a Buenos Aires y se convierte, por gravitación de su inteligencia excepcional en muchos aspectos, en animador de los movimientos de renovación que cree necesario efectuar. Un accidente lo convierte en narrador, pero tampoco deja de cultivar el ensayo, generalmente teñido de un afán polémico, franco y abierto, en ocasiones, y provisto siempre como la mayoría de sus cuentos, de un toque de ironía. Sin dejar la poesía, a partir de 1940 se suceden los libros que contienen sus relatos maravillosos y únicos en la historia de la literatura occidental. Sufre de mal de amores que, por diversas causas, no se concretan. Y cuando se casa, bien tarde, el matrimonio será de breve duración. Tras la Revolución Libertadora, que lo nombra director de la Biblioteca Nacional, va perdiendo la vista, y comienza a dar conferencias a través de todo el país. El prestigio se ha consolidado y se convierte en el escritor más considerado de la Argentina. Hasta que trasciende a Europa, los Estados Unidos y Japón. En la última y fecunda etapa de su existencia lo abrumarán los viajes, premios y distinciones de todo tipo.