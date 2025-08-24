Especial Jorge Luis Borges, parte I

Tenía 14, 15 años; Borges frisaba los 65. Se había quedado ciego unos 10 años atrás y se había dicho que ya no escribiría prosa, sólo poesía, porque para escribir prosa, pensaba que necesitaba “ver la mano escribir”. Pero se le habían ocurrido varios argumentos para cuentos (que luego constituirían El informe de Brodie) y pensó que intentaría la aventura. Pero antes de hacerlo, quería estudiar a los que él consideraba maestros del cuento: Kipling, James, León Bloy. Para eso, necesitaba que le leyesen esos cuentos, y le pedía prestado los ojos a quien estuviese a mano. Así pasé las noches de tres o cuatro años leyendo para Borges. El me interrumpía seguido, haciendo comentarios sobre el texto -para él, claro- y tuve así la suerte de ser testigo de la lectura íntima de unos de los más grandes lectores de todos los tiempos.