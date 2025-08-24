Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo: así se comporta cada signo cuando está triste

De acuerdo a la ciencia de esta disciplina, existen maneras específicas de cada signo de atravesar los pesares.

Hace 2 Hs

Los malestares, la tristeza, el dolor pueden manifestarse de diversas maneras. Existen personas que prefieren verbalizar, entablar un diálogo para descartar de dentro todas las inquietudes que les agobian. Mientras que otras personas prefieren guardarlo, enmascararlo, o exponerlo en sus expresiones pero no hablarlo. Existen miles de maneras de desenvolverse ante los malestares y según la astrología, cada signo tiene su manera específica de desempeñarse.

Atravesar los períodos de tristeza no es fácil. Existen personas más entrenadas que otras o más tolerantes a las vicisitudes que les tambalean en su firmeza pero esto no significa que aquellas personas no sufran de la misma manera. Las personas cruzan los caminos de los pesares de diversas maneras y los mecanismos que utilizan son completamente válidos, ya que en los períodos difíciles hay que buscar salidas más sencillas.

Uno a uno: de qué manera los signos manifiestan su tristeza

En este caso la sabiduría de la astrología puede definir de qué manera las personas atraviesan la tristeza, explicando las señales que manifiestan cuando la pesadumbre los atraviesa. Cada signo se conduce de una manera distinta y cada uno de ellos tiene un rasgo distintivo que lo diferencia de los demás.

1. Aries: en los momentos de tristeza, tu energía se desvanece y aflora el enojo. Muchas veces las molestias te invaden y podés mostrarte irascible, lo que no significa que las pesadumbres no sigan manifestándose en segundo plano. 

2. Tauro: el silencio es tu mayor aliado en la búsqueda de la sabiduría para atravesar las pesadumbres. Una dosis justa de soledad te permite disipar los obstáculos que nublan tu camino. Ignorás el mundo exterior y te sumergís en la quietud, buscando alivio en la comida o el sueño, mientras enfrentás tus batallas internas en silencio.

3. Géminis: poco a poco las máscaras comienzan  a desprenderse. Trtás de resistir la tristeza con una sonrisa, hasta que tus pensamientos oscuros se imponen. Te sumís en un silencio interno, en una lucha donde aunque lo intentás el mal humor y la tristeza trascienden, aunque tu anhelo de que nadie lo descubra sigue pendiente.  

4. Cáncer: no hay lugar en tus posibilidades para mostrar signos de debilidad. Preferís atravesar la tristeza en las penumbras y el silencio. Sin embargo, el dolor callado se manifiesta en dolores físicos, advirtiendo que necesitás hablar antes de que la explosión sea inevitable.

5. Leo: las emociones pueden ser demasiado desbordantes y cansadoras. La incapacidad para controlar tus emociones te frustra, desatando crisis nerviosas ola desesperación de tomar el mando nuevamente. Detrás de la pesadumbre, anhelás ser que alguien te acompañe, te indique como seguir aunque no lo muestres, pero la tristeza te sumerge en un mar de inseguridades que solo deseás ocultar.

6. Virgo: el orden de tu espacio puede ser la solución a la organización de la mente. te refugiás en el arreglo meticuloso de tu alrededor para escapar de la tristeza, pero no te aislás. El exceso de limpieza es un intento por controlar las dudas que te abruman, mientras necesitás aprender a descansar sin castigarte.

7. Libra: las exigencias son la consecuencia de lo que te abruma. Buscás dar más de lo que podés con tal de enmascarar el dolor tras una fachada de perfección. Sin embargo, necesitás aceptar la ayuda de otros para brillar nuevamente, aunque tu orgullo te impida pedirla.

8. Escorpio: la frustración te conmueve internamente al verte impedido de trascender en la tristeza e imponerte a los obstáculos, lo que muchas veces puede desencadenar humores extraños, cargados de enojo. La confianza es clave para liberarte de este estado, aunque te cueste creer que no estás solo en esta batalla.

9. Sagitario: aunque no querés demostrarlo necesitás de aquel que pueda mirarte. La tristeza te hace huir hacia la diversión, ocultando tu dolor tras una sonrisa brillante. Pero por dentro existe un deseo imperioso de una ayuda, de aquel que pueda ver más allá de la tristeza que buscás ocultar 

10. Capricornio: parar es también parte de los mecanismos para sobrellevar la tristeza. Muchas veces, por no querer sumirse en los pesares tratás de seguir dando tu 100% y la tristeza te agota física y mentalmente, dejándote tenso y desconectado. 

11. Acuario: la ansiedad se mezcla con tu tristeza, llevándote a cerrarte en vos mismo y rechazar cualquier intento de acercamiento. A pesar de tu deseo de soledad, necesitás tiempo para sanar y volver a encontrar tu equilibrio.

12. Piscis: la tristeza te sumerge en lo más profundo, donde podés reflexionar y valorar lo que realmente importa. Aunque te hunda, agradecés estos momentos que te permiten crecer emocionalmente y amar con más intensidad.

