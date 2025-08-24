Horóscopo: así se comporta cada signo cuando está triste

Atravesar los períodos de tristeza no es fácil. Existen personas más entrenadas que otras o más tolerantes a las vicisitudes que les tambalean en su firmeza pero esto no significa que aquellas personas no sufran de la misma manera. Las personas cruzan los caminos de los pesares de diversas maneras y los mecanismos que utilizan son completamente válidos, ya que en los períodos difíciles hay que buscar salidas más sencillas.