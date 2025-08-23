Secciones
SociedadActualidad

Campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

Unicef, ATA, ARPA y Adepa lanzaron una campaña nacional con la idea de que los chicos desarrollen una mirada crítica frente a los contenidos que consumen en la web.

PROPUESTA. Que los chicos sean críticos de lo que consumen en la web y que fomenten medios digitales seguros. PROPUESTA. Que los chicos sean críticos de lo que consumen en la web y que fomenten medios digitales seguros.
Hace 2 Hs

“Esta campaña es fruto de una alianza única entre la televisión, la radio y los medios gráficos y digitales, unidos con Unicef, para defender el derecho a la información confiable”, sostiene Eugenio Sosa Mendoza, presidente de ATA. Se trata de una iniciativa sin antecedentes que une a 21 empresas que emiten contenidos audiovisuales en el país, más de 100 empresas privadas de radiodifusión y 180 empresas periodísticas de todo el país con un objetivo: promover que las y los adolescentes desarrollen una mirada crítica frente a los contenidos que encuentran y consumen en la web, que fortalezcan su confianza en medios profesionales y que fomenten entornos digitales seguros, donde la información confiable sea la base “Los medios que integran ATA, ARPA y Adepa cuentan con periodistas, procesos de verificación y un compromiso ético que respalda cada información que publican”, subraya.

Según el estudio de Unicef, Kids Online Argentina (mayo 2025), el 83% de las niñas, los niños y adolescentes afirman reconocer contenidos patrocinados por marcas, como noticias o videos, y alrededor del 60% dice poder identificar si un sitio web es confiable y si la información que encuentra es correcta o verdadera. Sin embargo, seis de cada diez también afirman que el primer resultado que ofrecen los buscadores es siempre el más adecuado. Esto plantea una pregunta sobre los criterios que aplican para validar la información que encuentran en Internet.

“Vivimos en un mundo donde la desinformación circula sin freno, amplificada por redes sociales y plataformas digitales”, afirma Natalia Calisti, Especialista en Comunicación de Unicef Argentina . “Esto impacta a toda la sociedad y especialmente a niñas, niños y adolescentes, quienes aún están desarrollando sus herramientas de pensamiento crítico y son más vulnerables. La desinformación no solo confunde: también daña”, explica.

La redacción de LA GACETA recibió una capacitación para pensar el periodismo en la era de la IA: “Experiencia Redacciones 5G”

La redacción de LA GACETA recibió una capacitación para pensar el periodismo en la era de la IA: “Experiencia Redacciones 5G”

Desinformación no es lo mismo que noticias falsas (fake news). La desinformación es un fenómeno que abarca diversas formas de transmitir información errónea. Existen las noticias creadas intencionalmente para malinformar, así como otros tipos de contenidos: información descontextualizada, parodias, incoherencia entre imágenes y noticias, publicidad no identificada, entre otros. Estos elementos contribuyen a la desinformación y a las múltiples maneras en las que se puede estar expuestos a información parcial o totalmente falsa (Fundación Telefónica, 2023).

Información completa y confiable

“Esta campaña es una invitación a ir más allá de lo que nos llega primero, a buscar información completa y confiable antes de creer o compartir”, suma Martín Etchevers, presidente de Adepa. “La desinformación en redes sociales y entornos digitales no es un problema menor y por eso es fundamental frenarla. A diferencia de las plataformas digitales, los medios periodísticos profesionales tenemos editores responsables y somos auditados todos los días por la información que publicamos. Eso nos compromete a generar entornos confiables, también para niñas, niños y adolescentes que son más proclives a caer en engaños”, agregó.

La desinformación puede influir, por ejemplo, en decisiones de las y los jóvenes sobre su salud o alimentar estereotipos. Según el informe de Unicef, aproximadamente dos tercios de los jóvenes encuestados afirmaron haber visto contenidos sobre diferentes “formas de adelgazar, perder peso, o ser más flaco/a” en páginas o publicaciones online (67%), así como también sobre “maneras de ganar dinero fácilmente en Internet” (64%).

Adepa reunió a especialistas para debatir sobre plataformas, propiedad intelectual y desafíos regulatorios

Adepa reunió a especialistas para debatir sobre plataformas, propiedad intelectual y desafíos regulatorios

La campaña, cuyas piezas estarán en rotación durante dos semanas, cuenta con la creatividad de la agencia GUT y la producción fue realizada por Lindatv.

“La radio y sus diversas plataformas, como también los medios que integran ATA y Adepa, mantienen el compromiso propio de un medio de comunicación profesional. La radio es una herramienta poderosa para combatir la desinformación, especialmente cuando se utiliza de forma estratégica y adaptada a las audiencias actuales”, concluye Martín Berrade, Presidente de ARPA.

El derecho de las chicas y los chicos a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño (Art.13). Toda la sociedad, especialmente los medios de comunicación, cumple un papel crucial en la lucha contra la desinformación, ya que tienen la capacidad y la responsabilidad de verificar la información antes de difundirla y promover una cultura de consumo responsable de la información.

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes: María Elena Úbeda, Representante adjunta de Unicef Argentina; Eugenio Sosa Mendoza, Martín Berrade y Martín Etchevers, Presidentes de ATA, ARPA y Adepa, respectivamente. Asimismo, participaron Matías Detry, Director Ejecutivo de ATA; Andrés D’Alessandro, Director Ejecutivo de Adepa y Tomás Vio, Presidente de la Comisión de Desarrollo Digital de Adepa. También se contó con la presencia de miembros del Consejo Directivo y miembros de la Comisión de Comunicación de ATA y ARPA. Finalmente, se hicieron presente Yamila Conti, Directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación (USAL) y Fernando Gorza, Director de la carrera Licenciatura en Periodismo (USAL).

Recomendaciones

- Es importante no sólo quedarse con el título de una nota, que puede ser exagerado, y leer la nota completa.

- Leer más que el primer párrafo, revisar si tiene fuentes confiables, firma y si es un medio de comunicación profesional.

- Chequear la fecha.

- Verificar la fuente original donde se publicó una información o entrevista.

- Revisar las imágenes, videos y audios para chequear si son actuales o si fueron manipulados de alguna forma.

- Buscar si la misma información fue publicada en varios medios y que sean confiables.

- No compartir ninguna información si sólo confirma un sesgo, positivo o negativo, sin antes chequear si es real o si hay más voces confiables para tener una visión completa.

- Prestar especial atención al chequeo de información durante evento importantes -como elecciones, crisis, grandes eventos- ya que las noticias falsas se multiplican.

- No compartir y comentar un contenido si no se está seguro de que sea real

Temas Asociación de Entidades Periodísticas ArgentinasArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios