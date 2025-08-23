Campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

“Esta campaña es fruto de una alianza única entre la televisión, la radio y los medios gráficos y digitales, unidos con Unicef, para defender el derecho a la información confiable”, sostiene Eugenio Sosa Mendoza, presidente de ATA. Se trata de una iniciativa sin antecedentes que une a 21 empresas que emiten contenidos audiovisuales en el país, más de 100 empresas privadas de radiodifusión y 180 empresas periodísticas de todo el país con un objetivo: promover que las y los adolescentes desarrollen una mirada crítica frente a los contenidos que encuentran y consumen en la web, que fortalezcan su confianza en medios profesionales y que fomenten entornos digitales seguros, donde la información confiable sea la base “Los medios que integran ATA, ARPA y Adepa cuentan con periodistas, procesos de verificación y un compromiso ético que respalda cada información que publican”, subraya.