Secciones
SociedadActualidad

Un nuevo recorrido por LA GACETA dejó anécdotas y emociones

Entre máquinas antiguas, archivos históricos y la redacción en vivo, los visitantes compartieron recuerdos y sensaciones.

DETRÁS DE ESCENA. Cómo se producen los noticieros televisivos sorprendió a los lectores que visitaron el diario. la gaceta / fotos de analía jaramillo DETRÁS DE ESCENA. Cómo se producen los noticieros televisivos sorprendió a los lectores que visitaron el diario. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánMisionesJosé Nazaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La foto de la semana

La foto de la semana

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Nueve agrupaciones están en carrera para las elecciones en Tucumán: qué plazos electorales se vienen

Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios