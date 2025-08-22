La noticia positiva que recibió San Martín en el inicio de la fecha 28 de la Primera Nacional

San Martín sonríe a lo grande tras una jornada que lo deja mejor parado en la tabla. La caída de San Miguel por 2-0, que sigue estancado en 43 puntos y comparte línea con el equipo de Mariano Campodónico, abrió un escenario ideal para el “Santo”. Con la ilusión renovada, el conjunto de La Ciudadela irá el lunes por un triunfo contra All Boys que lo acerque definitivamente a los puestos de vanguardia.
En Avellaneda, Quilmes vivió una noche que quedará marcada como un punto de quiebre. Frente a un San Miguel que llegaba en alza, los juveniles del "Cervecero" aparecieron en el momento justo y transformaron un partido lleno de tensión en una celebración inesperada.
El triunfo tuvo un doble valor: en lo futbolístico y en lo institucional. Fue el último día de la gestión de Mateo Magadán y, en medio de un clima cargado, los pibes elegidos por la dupla interina Néstor Frediani - Ricardo Vendakis ofrecieron respuestas dentro de la cancha. Con frescura y hambre de gloria, devolvieron calma a un club que venía tambaleando.
En el desarrollo, el local no supo capitalizar la ventaja numérica. El árbitro Sosa expulsó a Dixon Rentería sobre el cierre del primer tiempo y a Sebastián Corda al inicio del segundo, dejando a San Miguel con nueve hombres. Sin embargo, a Quilmes le costó mucho imponer condiciones y recién en el desenlace encontró claridad.
Cuando el partido pedía un cambio, los chicos marcaron la diferencia. Una falla de Ariel Kippes le abrió la puerta a Jano Coronel, que con apenas 21 años definió con frialdad y desató la euforia en el Centenario. Ese gol quebró la resistencia visitante y encendió el grito de alivio en todo el estadio.
El desahogo final
La historia todavía tenía guardada otra alegría. En tiempo de descuento, Gabriel Vázquez, de tan solo 17 años, coronó la noche con el 2-0. La tribuna explotó al ritmo de los cánticos por los juveniles, que se vistieron de héroes y firmaron un triunfo que no solo calma a Quilmes, sino que también le da oxígeno a San Martín en la pelea por los primeros lugares.