La noticia positiva que recibió San Martín en el inicio de la fecha 28 de la Primera Nacional

San Martín sonríe a lo grande tras una jornada que lo deja mejor parado en la tabla. La caída de San Miguel por 2-0, que sigue estancado en 43 puntos y comparte línea con el equipo de Mariano Campodónico, abrió un escenario ideal para el “Santo”. Con la ilusión renovada, el conjunto de La Ciudadela irá el lunes por un triunfo contra All Boys que lo acerque definitivamente a los puestos de vanguardia.