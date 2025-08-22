Secciones
La buena noticia que recibió Lucas Pusineri en la previa del partido de Atlético contra Talleres

Clever Ferreira superó la lesión, está entre los convocados y podría reemplazar a Ferrari en la defensa.

Hace 1 Hs

En el “Decano” celebran a puños apretados. En las últimas horas, se confirmó que Clever Ferreira superó la lesión que lo marginó de los últimos dos partidos e integrará la convocatoria contra Talleres. 

El paraguayo, que además está en los planes de la selección de su país para las últimas fechas de Eliminatorias, podría ser titular en lugar de Gianluca Ferrari

El técnico Lucas Pusineri resolverá en la charla de esta tarde si habrá más cambios. En ese sentido, no se descarta que Mateo Coronel reemplace a Mateo Bajamich en el ataque y que Nicolás Laméndola lo haga por Franco Nicola en el mediocampo. 

La única variante con respecto a los 23 que viajaron a Junín es el ingreso de Ferreira en lugar de Ezequiel Godoy, quien fue expulsado en el partido de reserva contra Talleres. 

Por otra parte, Ignacio Galván continúa con la recuperación de un desgarro y recién estaría disponible en el próximo partido frente a Gimnasia de La Plata.

