Secciones
SociedadTecnología

Cómo activar el código PIN de WhatsApp y proteger tu cuenta

La verificación en dos pasos es clave para la seguridad.

Cómo activar el código PIN de WhatsApp y proteger tu cuenta
Hace 2 Hs

WhatsApp se mantiene, desde hace más de una década y por un amplio margen, como la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en Argentina. Sin embargo, junto con su popularidad, también han crecido los riesgos vinculados a la piratería informática, lo que hace que proteger los chats se haya transformado en un tema clave.

Para muchas personas, WhatsApp es parte fundamental del día a día. La plataforma se utiliza tanto para comunicarse con compañeros de trabajo, como para mantenerse en contacto con familiares o para seguir de cerca la vida de conocidos que viven lejos.

El crecimiento de la aplicación no se explica solo por su utilidad, sino también por la constante actualización e innovación de herramientas para los usuarios. Entre las últimas novedades se encuentra la posibilidad de crear imágenes con ChatGPT sin salir de la app y generar resúmenes automáticos gracias a la inteligencia artificial.

Además, WhatsApp permite personalizar la experiencia del usuario, ofreciendo opciones para cambiar el color de la plataforma o crear avatares de perfil, entre otras funcionalidades.

Códigos PIN: la clave de la seguridad en WhatsApp

Más allá de estas innovaciones, WhatsApp se destaca por las herramientas de privacidad que ofrece. Una de las más importantes son los códigos PIN.

Los códigos PIN de WhatsApp son combinaciones cifradas de seis números que se configuran al activar la verificación en dos pasos. Estos códigos se solicitan al registrar un número de teléfono en un nuevo dispositivo y, de forma ocasional, durante el uso habitual de la aplicación para reforzar la seguridad.

El objetivo principal de los códigos PIN es evitar que terceros no autorizados accedan a las cuentas de los usuarios, previniendo así estafas y robos de cuentas.

Cómo activar el código PIN en WhatsApp

La verificación en dos pasos, también conocida como código PIN, protege la cuenta y evita accesos no autorizados. Los pasos para activarla son los siguientes:

- Abrir WhatsApp.

- Tocar ‘Ajustes’.

- Seleccionar ‘Cuenta’.

- Presionar sobre ‘Verificación en dos pasos’.

- Pulsar ‘Activar’ y crear un PIN de seis cifras que sea fácil de recordar.

Según la página oficial de la aplicación, "la verificación en dos pasos es una función opcional que añade más seguridad a la cuenta de WhatsApp".

Temas WhatsAppArgentinaInteligencia ArtificialChatGPTDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención: WhatsApp lanzó una nueva función para proteger la privacidad de los chats

Atención: WhatsApp lanzó una nueva función para proteger la privacidad de los chats

Fortnite derrota a Google y Apple en una batalla legal histórica

Fortnite derrota a Google y Apple en una batalla legal histórica

Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

El truco viral de TikTok para conocerte mejor con ChatGPT

El truco viral de TikTok para conocerte mejor con ChatGPT

¿El mate cuenta dentro de los dos litros de agua diarios? Qué dicen los expertos

¿El mate cuenta dentro de los dos litros de agua diarios? Qué dicen los expertos

Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud
3

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
4

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos
5

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei
6

Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

Más Noticias
Alarma en San Andrés por varios incendios en un cañaveral cercano al barrio UPCN

Alarma en San Andrés por varios incendios en un cañaveral cercano al barrio UPCN

Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

Paro de controladores aéreos: Aerolíneas Argentinas denunció el bloqueo de vuelos autorizados

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Comentarios