Cómo activar el código PIN de WhatsApp y proteger tu cuenta

WhatsApp se mantiene, desde hace más de una década y por un amplio margen, como la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en Argentina. Sin embargo, junto con su popularidad, también han crecido los riesgos vinculados a la piratería informática, lo que hace que proteger los chats se haya transformado en un tema clave.
Para muchas personas, WhatsApp es parte fundamental del día a día. La plataforma se utiliza tanto para comunicarse con compañeros de trabajo, como para mantenerse en contacto con familiares o para seguir de cerca la vida de conocidos que viven lejos.
El crecimiento de la aplicación no se explica solo por su utilidad, sino también por la constante actualización e innovación de herramientas para los usuarios. Entre las últimas novedades se encuentra la posibilidad de crear imágenes con ChatGPT sin salir de la app y generar resúmenes automáticos gracias a la inteligencia artificial.
Además, WhatsApp permite personalizar la experiencia del usuario, ofreciendo opciones para cambiar el color de la plataforma o crear avatares de perfil, entre otras funcionalidades.
Códigos PIN: la clave de la seguridad en WhatsApp
Más allá de estas innovaciones, WhatsApp se destaca por las herramientas de privacidad que ofrece. Una de las más importantes son los códigos PIN.
Los códigos PIN de WhatsApp son combinaciones cifradas de seis números que se configuran al activar la verificación en dos pasos. Estos códigos se solicitan al registrar un número de teléfono en un nuevo dispositivo y, de forma ocasional, durante el uso habitual de la aplicación para reforzar la seguridad.
El objetivo principal de los códigos PIN es evitar que terceros no autorizados accedan a las cuentas de los usuarios, previniendo así estafas y robos de cuentas.
Cómo activar el código PIN en WhatsApp
La verificación en dos pasos, también conocida como código PIN, protege la cuenta y evita accesos no autorizados. Los pasos para activarla son los siguientes:
- Abrir WhatsApp.
- Tocar ‘Ajustes’.
- Seleccionar ‘Cuenta’.
- Presionar sobre ‘Verificación en dos pasos’.
- Pulsar ‘Activar’ y crear un PIN de seis cifras que sea fácil de recordar.
Según la página oficial de la aplicación, "la verificación en dos pasos es una función opcional que añade más seguridad a la cuenta de WhatsApp".