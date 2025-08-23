El destino de la mercadería secuestrada en las rutas

Así es que se está dando la circunstancia de que mucho material, por falta de turnos para llevarlo al depósito de Aduanas, ha quedado a intemperie y ya no está en condiciones de ser donado. Se arruinó por completo, según relató el jefe del destacamento Cabo Vallejo. También dijo que esas mercaderías “se transformaron en refugio de todo tipo de bichos, arañas y víboras, lo que representa un peligro para el personal” y que se está preparando un lugar para quemar esos productos, así como se está construyendo un depósito. Todo esto genera ocupación de personal, gastos para el cuidado de material que se deteriora, ante el lamento de organizaciones benéficas que podrían sacar buen provecho de algunos productos como las frazadas y las mantas.