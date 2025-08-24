Últimos días para postularse a los Reconocimientos al Mérito Empresarial 2025

Se aproxima la fecha límite para participar de los Reconocimientos al Mérito Empresarial (RME) 2025, una iniciativa de la Fundación del Tucumán que distingue a empresas y emprendedores que contribuyen activamente al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema productivo de Tucumán y el NOA.
Las postulaciones, totalmente gratuitas, estarán abiertas hasta el miércoles 28 de agosto a través del sitio oficial fundaciondeltucuman.com/rme-2025, y pueden postularse empresas de cualquier tamaño y rubro, tanto locales como nacionales e internacionales, siempre que sus iniciativas generen impacto en la región.
En el marco de su 40º aniversario, la Fundación realizará el evento “Impulsando el Futuro” el 18 de septiembre, donde se entregarán reconocimientos en dos categorías clave:
● Impulso Emprendedor: Para emprendimientos o empresas que se destaquen por su iniciativa, visión y compromiso al desarrollar nuevos proyectos o negocios.
● Innovación: Para aquellas organizaciones o empresas que generen transformaciones significativas a través de procesos, productos o servicios innovadores.
Las empresas distinguidas recibirán una estatuilla conmemorativa, certificado y visibilidad institucional, además de mención destacada en medios gráficos, digitales y televisivos, en el marco de una celebración que reunirá a referentes del sector privado, instituciones y medios de comunicación.
Esta distinción busca valorar y visibilizar el aporte del sector empresarial al crecimiento sostenible de Tucumán, promoviendo casos inspiradores de impacto positivo, liderazgo y transformación.