Difunden los resultados de ensayos de control de malezas problemáticas en el trigo

La jornada continuó en Los Pereyra, donde se abordó el manejo de Plagiobothrys, una maleza tolerante a 2,4-D de difícil control. Se destacaron las alternativas de preemergentes, como la pendimetalina y el bixlozone. Por otro lado, el uso de mezclas posemergentes de hormonales con bromoxinil, como 2,4-D o MCPA, permite el control de esta maleza siempre que los tamaños y las condiciones de aplicación sean los adecuados.