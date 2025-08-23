Difunden los resultados de ensayos de control de malezas problemáticas en el trigo

La sección Manejo de Malezas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) llevó a cabo una jornada a campo en las localidades de El Timbó y Los Pereyra, para mostrar ensayos orientados al control de malezas problemáticas en el cultivo de trigo, como Parietaria, Nabón y Plagiobothrys.
En El Timbó, en esta campaña se evaluaron preemergentes para el control de Parietaria. En esta experiencia se destacó la terbutilazina, así como otras alternativas experimentales aún sin registro para el cultivo.
“Los preemergentes son una herramienta muy importante para todos los cultivos; sin embargo, las condiciones de secano en las que se hacen los trigos en nuestra provincia hacen difícil su efectividad”, puntualizó Sebastián Sabaté.
También se presentaron estrategias generales de manejo posemergente, con mezclas de herbicidas hormonales y del fotosistema II, como el bromoxinil, así como mezclas comerciales de sulfonilureas.
En el mismo campo, Ignacio Defagot mostró un ensayo de manejo de Nabón, una de las malezas más problemáticas de invierno, principalmente por la existencia de poblaciones con resistencia a ALS. “En este ensayo resalta la efectividad de la mezcla de MCPA con bromoxinil para el control de brasicáceas y la importancia de realizar las aplicaciones en malezas de tamaño adecuado para evitar los rebrotes”, resaltó el técnico d ela entidad agrocientífica.
Al finalizar la primera etapa, la jornada contó con la participación de técnicos de las secciones de Zoología Agrícola y Fitopatología, quienes aportaron información sobre problemáticas como la mancha amarilla y orugas. En ese contexto, se generó un espacio de discusión muy valioso para los más de 50 asistentes.
La jornada continuó en Los Pereyra, donde se abordó el manejo de Plagiobothrys, una maleza tolerante a 2,4-D de difícil control. Se destacaron las alternativas de preemergentes, como la pendimetalina y el bixlozone. Por otro lado, el uso de mezclas posemergentes de hormonales con bromoxinil, como 2,4-D o MCPA, permite el control de esta maleza siempre que los tamaños y las condiciones de aplicación sean los adecuados.
Durante toda la actividad se destacó la importancia de considerar la ventana de aplicación y las diferentes herramientas en mezclas para el control oportuno de las malezas problemáticas.