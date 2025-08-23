La Eeaoc subraya que el riesgo de Dalbulus maidis no está en el trigo sino en el maíz “guacho”

Finalmente, hicieron un llamado a la prevención, a la vez que remarcaron que el trabajo conjunto entre productores, asesores y entidades técnicas resulta fundamental para enfrentar este desafío. “El foco no está en el trigo ni en otros cereales invernales, sino en los maíces voluntarios. Allí debe concentrarse la vigilancia y el manejo. Si logramos cortar esa cadena, podremos disminuir la presión de la chicharrita y sus patógenos sobre el cultivo de maíz”, concluyeron.