Secciones
EconomíaSECTOR MAICERO

La Eeaoc subraya que el riesgo de Dalbulus maidis no está en el trigo sino en el maíz “guacho”

Ante diversas versiones que empezaron a circular entre productores del NOA, técnicos de la entidad salieron a precisar datos sobre la chicharrita del maíz. “Ni se alimenta ni se reproduce en otros cultivos”.

EN DETALLE. Expertos en sanidad vegetal de la Eeaoc puntualizaron que Dalbulus maidis es un vector exclusivo de patógenos del maíz, ya que su ciclo biológico solo puede completarse en ese cultivo. EN DETALLE. Expertos en sanidad vegetal de la Eeaoc puntualizaron que Dalbulus maidis es un vector exclusivo de patógenos del maíz, ya que su ciclo biológico solo puede completarse en ese cultivo.
Hace 6 Hs

En los últimos días comenzó a circular entre productores y técnicos del Noroeste Argentino (NOA) la versión de que la chicharrita Dalbulus maidis estaría afectando cultivos de trigo en esa región. La preocupación no tardó en crecer, debido a que este insecto es conocido por su capacidad de transmitir enfermedades que golpean con fuerza el maíz.

Sin embargo, especialistas de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) salieron a precisar la situación. “Esa información es técnicamente incorrecta y puede desviar la atención del verdadero foco de riesgo”, advirtieron los expertos en sanidad vegetal. Trascartón, detallaron que Dalbulus maidis es un vector exclusivo de patógenos del maíz, ya que su ciclo biológico solo puede completarse en Zea mays.

Durante los meses fríos de otoño y de invierno, cuando ya no quedan lotes de maíz en pie, este insecto puede encontrarse en cultivos como trigo u otros cereales invernales. Sin embargo, aclararon: “Allí no se alimenta ni se reproduce. Su presencia es meramente transitoria. Utiliza esos cultivos como refugio temporal, pero no hay condiciones para que incremente sus poblaciones”, remarcaron los técnicos de la Eeaoc.

A la espera

En otras palabras: que la chicharrita se observe en el trigo no significa que esté afectando ese cultivo. Lo que hace es simplemente esperar hasta encontrar nuevamente plantas de maíz donde continuar su ciclo.

Los técnicos destacaron, además, que la importancia de Dalbulus maidis no radica en el daño directo que pueda causar el insecto, sino en su papel como vector de enfermedades. Explicaron que transmite un complejo patosistémico integrado por cuatro patógenos: los molicutes Spiroplasma kunkelii y el fitoplasma del maíz; y los virus MRDV (Maize rayado fino virus) y MCMV (Maize chlorotic mottle virus).

“Este conjunto de agentes patógenos tiene un impacto muy severo sobre el cultivo de maíz. Puede reducir los rendimientos de manera significativa, comprometer la sanidad de la campaña y, en casos extremos, provocar pérdidas totales de lotes”, indicaron.

E insistieron con lo que realmente preocupa: los maíces voluntarios. “El verdadero riesgo fitosanitario -remarcaron los especialistas de la Eeaoc- está en la aparición de maíces voluntarios o ‘guachos’; es decir, aquellas plantas que emergen de granos caídos durante la campaña anterior, muchas veces luego de lluvias otoñales”, explicaron.

Estos maíces voluntarios sí constituyen un problema serio porque ofrecen alimento a la chicharrita; brindan un sustrato reproductivo, donde el insecto puede multiplicarse, y mantienen activo el ciclo epidemiológico de los patógenos que transmite.

En ese sentido, la recomendación técnica fue clara y contundente: “Resulta fundamental intensificar el monitoreo y eliminar los maíces guachos en zonas endémicas. Solo de ese modo se interrumpe la continuidad del vector y se reduce la presión de inóculo de las enfermedades”, sostuvieron.

La campaña actual

Los técnicos también hicieron referencia al presente agrícola. Señalaron que, en el marco de la actual campaña -marcada por siembras tempranas-, la incidencia de Dalbulus maidis se mantiene en niveles bajos y auspiciosos; en especial, en las regiones centro, núcleo y litoral del país.

Este panorama resulta alentador, pero no debe llevar a la confianza excesiva. “La clave está en sostener las medidas preventivas y en realizar los monitoreos sistemáticos. El manejo temprano y oportuno del vector resulta decisivo para minimizar riesgos sanitarios y para garantizar un inicio de ciclo productivo favorable”, subrayaron los especialistas de la sección Zoología Agrícola de la Eeaoc.

Finalmente, hicieron un llamado a la prevención, a la vez que remarcaron que el trabajo conjunto entre productores, asesores y entidades técnicas resulta fundamental para enfrentar este desafío. “El foco no está en el trigo ni en otros cereales invernales, sino en los maíces voluntarios. Allí debe concentrarse la vigilancia y el manejo. Si logramos cortar esa cadena, podremos disminuir la presión de la chicharrita y sus patógenos sobre el cultivo de maíz”, concluyeron.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

El drone pulverizador se perfila como aliado clave para la modernización del campo

El drone pulverizador se perfila como aliado clave para la modernización del campo

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
1

Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
2

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
3

Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
4

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
5

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
6

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

Comentarios