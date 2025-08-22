Secciones
Atención estatales tucumanos: el próximo jueves 28 de agosto arranca el pago salarial

El Gobierno dio a conocer el cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma proporcional y complementaria.

Atención estatales tucumanos: el próximo jueves 28 de agosto arranca el pago salarial
Hace 13 Min

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaria de Hacienda, área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción dio a conocer el cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma proporcional y complementaria.

Pago proporcional

- Jueves 28 de agosto

Sistema Provincial de Salud

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Viernes 29 de agosto

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Direc. Gral. de Institutos Penales)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad

Parte complementaria

- Sábado 30 de agosto

Comunas Rurales

Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just. – Just. Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del Interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual 

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

En tanto que la parte complementaria está estipulada -según el cronograma- que comience el miércoles 3 de septiembre.

Parte complementaria

- Miércoles 3 de septiembre

Sistema Provincial de Salud

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Jueves 4 de septiembre

Administración Central

Educación Establecimientos Provinciales (Esc. Provinciales – Rep. 18 – Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Esc. Sec. Transf. Rep. 26 – Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad

Jubilados fuera de convenio

Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

Comunas Rurales

- Viernes 5 de septiembre

Municipios del Interior

Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just. – Just. Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento

Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados primarios, secundarios, terciarios transferidos)

