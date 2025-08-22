Atención estatales tucumanos: el próximo jueves 28 de agosto arranca el pago salarial

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaria de Hacienda, área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción dio a conocer el cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma proporcional y complementaria.
Pago proporcional
- Jueves 28 de agosto
Sistema Provincial de Salud
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Viernes 29 de agosto
Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Direc. Gral. de Institutos Penales)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad
Parte complementaria
- Sábado 30 de agosto
Comunas Rurales
Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just. – Just. Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
En tanto que la parte complementaria está estipulada -según el cronograma- que comience el miércoles 3 de septiembre.
Parte complementaria
- Miércoles 3 de septiembre
Sistema Provincial de Salud
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Jueves 4 de septiembre
Administración Central
Educación Establecimientos Provinciales (Esc. Provinciales – Rep. 18 – Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Esc. Sec. Transf. Rep. 26 – Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
Defensoría del Pueblo
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad
Jubilados fuera de convenio
Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
Comunas Rurales
- Viernes 5 de septiembre
Municipios del Interior
Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción – Ctro. Judicial Monteros – Corte Suprema de Just. – Just. Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados primarios, secundarios, terciarios transferidos)