El dólar cerró la semana en alza: el "blue" llegó a $1.345 y el oficial marcó su mayor nivel en agosto

En la última rueda hábil de la semana, el dólar oficial registró un aumento de $10 y alcanzó su valor más alto desde el 11 de agosto. La divisa terminó a $1.295 para la compra y a $1.335 para la venta. En el balance semanal, el billete minorista acumuló un incremento de $25.
Por su parte, el Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa se ubicó en $1.337,23 para la venta -un alza de $7,45 o 0,6%- y en $1.294,81 para la compra.
En el segmento mayorista, el dólar terminó negociado en $1.321 para la venta, lo que significó una suba de seis unidades en la jornada. Esta fue la tercera suba consecutiva para el tipo de cambio oficial, aunque todavía acumula una baja de $53 en lo que va de agosto.
En el mercado paralelo, el dólar "blue" avanzó cinco unidades (0,4%) y cerró en $1.345 para la venta, su nivel más alto desde el 11 de abril. En la semana, el billete informal sumó $25. Con el mayorista en $1.321, la brecha cambiaria se ubicó en 1,8%.