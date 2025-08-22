"Si eso esperabas, no lo perdimos...": el picante cruce de Gallardo con un periodista tras la clasificación

River logró superar a Libertad en una serie complicada que se definió por penales. Durante el partido, Marcelo Gallardo pasó de un festejo contenido con el gol de Sebastián Driussi a la bronca por el flojo segundo tiempo.
En la conferencia de prensa, el técnico dejó ver esa mezcla de emociones. Primero intentó retirarse rápido con una frase para la tribuna al asegurar que se iba a disfrutar la noche, pero antes protagonizó un fuerte cruce con un periodista.
El cronista Rodrigo Ancora, de DSports Radio, le consultó si consideraba justa la clasificación y si lo preocupaba el bajo nivel de su equipo en la segunda parte. Gallardo contestó que ya había hecho el análisis y pidió cambiar la pregunta.
Ante la insistencia, el entrenador soltó una frase que se volvió viral. “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos”. Su tono cortante sorprendió a todos y dejó en evidencia su fastidio.
Luego buscó bajar la tensión. Aseguró que la noche fue oscura para el equipo, pero que estaba contento porque cuando no jugás bien y la cosa viene torcida, que la moneda caiga de tu lado no está mal.
La conferencia más comentada
El ida y vuelta con Ancora se viralizó en redes sociales y fue tema de debate en programas deportivos. Gallardo combinó alivio por el pase con enojo por el rendimiento, dejando una noche cargada de sensaciones.