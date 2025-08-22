Secciones
DeportesFútbol

"Si eso esperabas, no lo perdimos...": el picante cruce de Gallardo con un periodista tras la clasificación

El DT de River se mostró molesto en la conferencia y dejó una frase que encendió las redes.

Si eso esperabas, no lo perdimos...: el picante cruce de Gallardo con un periodista tras la clasificación
Hace 2 Hs

River logró superar a Libertad en una serie complicada que se definió por penales. Durante el partido, Marcelo Gallardo pasó de un festejo contenido con el gol de Sebastián Driussi a la bronca por el flojo segundo tiempo.

En la conferencia de prensa, el técnico dejó ver esa mezcla de emociones. Primero intentó retirarse rápido con una frase para la tribuna al asegurar que se iba a disfrutar la noche, pero antes protagonizó un fuerte cruce con un periodista.

El cronista Rodrigo Ancora, de DSports Radio, le consultó si consideraba justa la clasificación y si lo preocupaba el bajo nivel de su equipo en la segunda parte. Gallardo contestó que ya había hecho el análisis y pidió cambiar la pregunta.

Ante la insistencia, el entrenador soltó una frase que se volvió viral. “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos”. Su tono cortante sorprendió a todos y dejó en evidencia su fastidio.

Luego buscó bajar la tensión. Aseguró que la noche fue oscura para el equipo, pero que estaba contento porque cuando no jugás bien y la cosa viene torcida, que la moneda caiga de tu lado no está mal.

La conferencia más comentada

El ida y vuelta con Ancora se viralizó en redes sociales y fue tema de debate en programas deportivos. Gallardo combinó alivio por el pase con enojo por el rendimiento, dejando una noche cargada de sensaciones.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
1

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
2

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
3

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
4

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones
5

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
6

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Más Noticias
Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Comentarios