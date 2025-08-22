Secciones
DeportesMotores

Colapinto recibió un fuerte respaldo de la Fórmula 1 en medio de su temporada más difícil

La categoría lo elogió por su ritmo y lo proyecta como pieza clave en la grilla de 2026.

Colapinto recibió un fuerte respaldo de la Fórmula 1 en medio de su temporada más difícil
Hace 2 Hs

La Fórmula 1 volvió a respaldar a Franco Colapinto durante el parate de la temporada. A través de sus redes oficiales, la categoría repasó el presente de los 20 pilotos de la grilla y destacó la velocidad natural del argentino en Alpine.

El mensaje ratificó que completará la temporada pese a las dudas sobre su continuidad. Recordaron que en 2024 tuvo un paso por Williams y que en 2025 reemplazó a Jack Doohan en Alpine desde la carrera de Emilia-Romagna.

Aunque aún no sumó puntos, la F1 subrayó que siempre está cerca de Pierre Gasly en tiempos de carrera, lo que demuestra su capacidad para consolidarse. El objetivo será transformar esa experiencia en resultados y asegurarse un asiento para 2026.

El análisis también comparó su desempeño con Doohan, quien fue relegado tras varios errores. En contraste, Colapinto debutó sin pretemporada y con un ingeniero nuevo, lo que complicó su adaptación pero no impidió que muestre ritmo competitivo.

La publicación resaltó que Alpine enfrenta dificultades con el A525, un monoplaza que lo dejó en el fondo de la tabla de Constructores. Aun así, el argentino sobresale por su entrega y regularidad en cada fin de semana.

Futuro en la F-1

La Fórmula 1 destacó que Colapinto posee el talento para revertir su temporada y sumar sus primeros puntos. Con el Gran Premio de Países Bajos como próximo desafío, el argentino buscará consolidar su lugar y proyectarse hacia 2026.

Temas Fórmula 1Fórmula EPaíses BajosArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoJack DoohanFlavio Briatore
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Colapinto disfruta de las vacaciones en España, mientras practica otros deportes

Colapinto disfruta de las vacaciones en España, mientras practica otros deportes

De ser ídolo en la Fórmula 1 a un presente inesperado: la transformación que nadie imaginaba

De ser ídolo en la Fórmula 1 a un presente inesperado: la transformación que nadie imaginaba

Lo más popular
¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
1

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
2

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
3

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
4

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones
5

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
6

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Más Noticias
Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

River y Palmeiras ya tienen fechas para su choque en los cuartos de final de la Libertadores

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

La denuncia de la esposa de Rodrigo Rey por los incidentes en la Copa Sudamericana

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Comentarios