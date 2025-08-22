Colapinto recibió un fuerte respaldo de la Fórmula 1 en medio de su temporada más difícil

La Fórmula 1 volvió a respaldar a Franco Colapinto durante el parate de la temporada. A través de sus redes oficiales, la categoría repasó el presente de los 20 pilotos de la grilla y destacó la velocidad natural del argentino en Alpine.
El mensaje ratificó que completará la temporada pese a las dudas sobre su continuidad. Recordaron que en 2024 tuvo un paso por Williams y que en 2025 reemplazó a Jack Doohan en Alpine desde la carrera de Emilia-Romagna.
Aunque aún no sumó puntos, la F1 subrayó que siempre está cerca de Pierre Gasly en tiempos de carrera, lo que demuestra su capacidad para consolidarse. El objetivo será transformar esa experiencia en resultados y asegurarse un asiento para 2026.
El análisis también comparó su desempeño con Doohan, quien fue relegado tras varios errores. En contraste, Colapinto debutó sin pretemporada y con un ingeniero nuevo, lo que complicó su adaptación pero no impidió que muestre ritmo competitivo.
La publicación resaltó que Alpine enfrenta dificultades con el A525, un monoplaza que lo dejó en el fondo de la tabla de Constructores. Aun así, el argentino sobresale por su entrega y regularidad en cada fin de semana.
Futuro en la F-1
La Fórmula 1 destacó que Colapinto posee el talento para revertir su temporada y sumar sus primeros puntos. Con el Gran Premio de Países Bajos como próximo desafío, el argentino buscará consolidar su lugar y proyectarse hacia 2026.