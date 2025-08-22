Inscribite gratuitamente al Foro de Sostenibilidad y Sector Privado de Fundación León y Fundación del Tucumán, presentado por LA GACETA

El evento, libre y gratuito, tendrá dos momentos: uno de escucha, reflexión e inspiración, con disertantes que llegarán a Tucumán especialmente para la ocasión. Y otro, en el que -mediante la evaluación de un Jurado de Expertos- se reconocerá a las empresas que generan impacto socio ambiental en Tucumán. Se postularon unas 30 empresas. Todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar. Ingresá a fundaciondeltucuman.com/impulso-noa y registrate.