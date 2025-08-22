Inscribite gratuitamente al Foro de Sostenibilidad y Sector Privado de Fundación León y Fundación del Tucumán, presentado por LA GACETA

Cada vez falta menos para el Foro Impulso NOA, una iniciativa organizada por Fundación León y Fundación del Tucumán, presentado por La Gaceta. Será el próximo jueves, 28 de agosto, desde las 18.30, en el salón El Abasto, del Hotel Hilton.
El evento, libre y gratuito, tendrá dos momentos: uno de escucha, reflexión e inspiración, con disertantes que llegarán a Tucumán especialmente para la ocasión. Y otro, en el que -mediante la evaluación de un Jurado de Expertos- se reconocerá a las empresas que generan impacto socio ambiental en Tucumán. Se postularon unas 30 empresas. Todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar. Ingresá a fundaciondeltucuman.com/impulso-noa y registrate.
¿Quiénes disertarán?
Javier García Moritán (Director Ejecutivo de Grupo de Fundaciones y Empresas –GDFE-)
“La Acción Colectiva: el poder de las alianzas para transformar realidades”, cómo la colaboración entre empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sector público puede multiplicar el impacto social y ambiental.
Vanesa Vázquez (Gerente de Impacto Positivo – Cervecería y Maltería Quilmes)
“La sostenibilidad es un buen negocio”, estrategias para integrar la sostenibilidad en el ADN de las empresas y potenciar su rentabilidad.
Natalia Mazzei (Ecointensa)
“Más allá del greenwashing: empresas que educan y generan conciencia. El rol de las empresas como agentes de cambio en tiempos de hiperconsumo, proponiendo modelos sostenibles y contribuyendo a la educación ambiental”.