Inscribite gratuitamente al Foro de Sostenibilidad y Sector Privado de Fundación León y Fundación del Tucumán, presentado por LA GACETA

Será el próximo jueves, 28 de agosto, desde las 18:30, en el Salón El Abasto, del Hotel Hilton.

Hace 5 Hs

Cada vez falta menos para el Foro Impulso NOA, una iniciativa organizada por Fundación León y Fundación del Tucumán, presentado por La Gaceta. Será el próximo jueves, 28 de agosto, desde las 18.30, en el salón El Abasto, del Hotel Hilton.

El evento, libre y gratuito, tendrá dos momentos: uno de escucha, reflexión e inspiración, con disertantes que llegarán a Tucumán especialmente para la ocasión. Y otro, en el que -mediante la evaluación de un Jurado de Expertos- se reconocerá a las empresas que generan impacto socio ambiental en Tucumán.  Se postularon unas 30 empresas. Todavía estás a tiempo de asegurar tu lugar. Ingresá a fundaciondeltucuman.com/impulso-noa y registrate.

¿Quiénes disertarán?

Javier García Moritán (Director Ejecutivo de Grupo de Fundaciones y Empresas –GDFE-)

 “La Acción Colectiva: el poder de las alianzas para transformar realidades”, cómo la colaboración entre empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sector público puede multiplicar el impacto social y ambiental.

Vanesa Vázquez (Gerente de Impacto Positivo – Cervecería y Maltería Quilmes)

“La sostenibilidad es un buen negocio”, estrategias para integrar la sostenibilidad en el ADN de las empresas y potenciar su rentabilidad.

Natalia Mazzei (Ecointensa)

“Más allá del greenwashing: empresas que educan y generan conciencia. El rol de las empresas como agentes de cambio en tiempos de hiperconsumo, proponiendo modelos sostenibles y contribuyendo a la educación ambiental”.

