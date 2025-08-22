Canelada apuesta a un “equilibrio no solo fiscal, sino de empatía” para Tucumán

En este marco, el concejal dio su visión sobre la política social y fiscal. “Cuando hablamos de votar con empatía y de ser responsables y equilibrados, no solo nos referimos al equilibrio fiscal, que por supuesto es necesario, sino a acompañar a los sectores vulnerables que requieren atención especial. Tiene que haber un equilibrio que no sea solo fiscal, sino de empatía”.