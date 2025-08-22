Secciones
LG PlayBuen día

Canelada apuesta a un “equilibrio no solo fiscal, sino de empatía” para Tucumán

De cara a als elecciones, el concejal y candidato a diputado por Unidos por Tucumán dijo que “la transformación de la provincia requiere recetas nuevas”.

Hace 1 Hs

En medio de la antesala electoral del 26 de octubre, José María Canelada, concejal capitalino y candidato a diputado por Unidos por Tucumán, dialogó con LA GACETA sobre su postulación y la visión política que busca impulsar.

“Primero que nada, estoy muy agradecido por la convocatoria de Roberto Sánchez, quien ha demostrado que la política puede ser una herramienta de transformación cuando se ejerce con honestidad y vocación de servicio”, dijo.

El concejal remarcó la importancia de combinar experiencia y juventud dentro de su espacio político. “La transformación de Tucumán requiere recetas nuevas. Siempre hacer lo mismo y con las mismas personas no nos sirve. Pero la experiencia también es necesaria; nuestra lista representa un mix que creemos indispensable en un momento difícil para Tucumán y para el país”.

JOSÉ MARÍA CANELADA JOSÉ MARÍA CANELADA

Sobre el escenario polarizado que se plantea entre el peronismo y Libertad Avanza, Canelada propuso un enfoque diferente. “Lo que tenemos son listas que actúan con control remoto desde Buenos Aires, y una lista que realmente prioriza a los tucumanos. Roberto Sánchez votó con criterio y sentido común, acompañando cuando corresponde y corrigiendo cuando era necesario”.

En este marco, el concejal dio su visión sobre la política social y fiscal. “Cuando hablamos de votar con empatía y de ser responsables y equilibrados, no solo nos referimos al equilibrio fiscal, que por supuesto es necesario, sino a acompañar a los sectores vulnerables que requieren atención especial. Tiene que haber un equilibrio que no sea solo fiscal, sino de empatía”.

Canelada también hizo un repaso sobre la estructura de su lista. “Creemos que la renovación es positiva y que la transformación es colectiva. La política necesita propuestas jóvenes, pero también la solidez de quienes tienen experiencia”, concluyó.

Temas TucumánBuenos AiresEl PaísRoberto SánchezJosé María CaneladaLibertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
1

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
2

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
3

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
4

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
5

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
6

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Más Noticias
Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Comentarios