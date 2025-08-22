Canelada apuesta a un “equilibrio no solo fiscal, sino de empatía” para Tucumán

En medio de la antesala electoral del 26 de octubre, José María Canelada, concejal capitalino y candidato a diputado por Unidos por Tucumán, dialogó con LA GACETA sobre su postulación y la visión política que busca impulsar.
“Primero que nada, estoy muy agradecido por la convocatoria de Roberto Sánchez, quien ha demostrado que la política puede ser una herramienta de transformación cuando se ejerce con honestidad y vocación de servicio”, dijo.
El concejal remarcó la importancia de combinar experiencia y juventud dentro de su espacio político. “La transformación de Tucumán requiere recetas nuevas. Siempre hacer lo mismo y con las mismas personas no nos sirve. Pero la experiencia también es necesaria; nuestra lista representa un mix que creemos indispensable en un momento difícil para Tucumán y para el país”.
Sobre el escenario polarizado que se plantea entre el peronismo y Libertad Avanza, Canelada propuso un enfoque diferente. “Lo que tenemos son listas que actúan con control remoto desde Buenos Aires, y una lista que realmente prioriza a los tucumanos. Roberto Sánchez votó con criterio y sentido común, acompañando cuando corresponde y corrigiendo cuando era necesario”.
En este marco, el concejal dio su visión sobre la política social y fiscal. “Cuando hablamos de votar con empatía y de ser responsables y equilibrados, no solo nos referimos al equilibrio fiscal, que por supuesto es necesario, sino a acompañar a los sectores vulnerables que requieren atención especial. Tiene que haber un equilibrio que no sea solo fiscal, sino de empatía”.
Canelada también hizo un repaso sobre la estructura de su lista. “Creemos que la renovación es positiva y que la transformación es colectiva. La política necesita propuestas jóvenes, pero también la solidez de quienes tienen experiencia”, concluyó.