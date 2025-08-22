Lo viejo funciona: los tucumanos podrán revivir los hits de los 80, 90 y 2000 en una sola noche

El recuerdo de los peinados batidos, las hombreras brillantes y los walkman en la cintura vuelve a cobrar vida en Tafí Viejo. Este fin de semana, Pacará Green House abrirá sus puertas para una nueva edición de Pacará Classic, la fiesta que propone un verdadero viaje en el tiempo a través de la música de los 80, 90 y 2000.