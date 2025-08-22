Lo viejo funciona: los tucumanos podrán revivir los hits de los 80, 90 y 2000 en una sola noche

El recuerdo de los peinados batidos, las hombreras brillantes y los walkman en la cintura vuelve a cobrar vida en Tafí Viejo. Este fin de semana, Pacará Green House abrirá sus puertas para una nueva edición de Pacará Classic, la fiesta que propone un verdadero viaje en el tiempo a través de la música de los 80, 90 y 2000.
El menú de la noche es claro: hits que marcaron a varias generaciones, desde el pop que dominaba los rankings en los años del VHS hasta el dance que sonaba en los primeros MP3. Cinco DJ’s -Fariña, Gallucci, Inorio, Guttie y Persia- se encargarán de mantener viva la nostalgia.
Pero la propuesta va más allá de la música. También habrá una segunda pista al aire libre donde los vinilos volverán a girar, trayendo esa textura sonora que ninguna playlist digital logra imitar. “Queremos que la gente sienta lo mismo que en esos viejos boliches, cuando bailar era un ritual compartido”, cuentan desde la organización.
El ambiente del lugar también será protagonista: luces retro, guiños estéticos y un dress code que invita a rescatar los jeans gastados, camisas estampadas o ese accesorio perdido en el fondo del ropero. Se puede llegar antes también para cenar.
Para los nostálgicos será una parada obligada para revivir aquellos años en los que Madonna, Soda Stereo o Daft Punk marcaban la ruta sonora de cada salida. Una noche para volver a cantar, bailar sin culpas y comprobar que -aunque cambiaron los formatos, del cassette al streaming- algunas canciones nunca pasan de moda.
