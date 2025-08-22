Secciones
CulturaMúsica

Lo viejo funciona: los tucumanos podrán revivir los hits de los 80, 90 y 2000 en una sola noche

El sábado, en Tafí Viejo, los vinilos volverán a girar con una nueva edición de Pacará Classic. Ideal para nostálicos.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 2 Hs

El recuerdo de los peinados batidos, las hombreras brillantes y los walkman en la cintura vuelve a cobrar vida en Tafí Viejo. Este fin de semana, Pacará Green House abrirá sus puertas para una nueva edición de Pacará Classic, la fiesta que propone un verdadero viaje en el tiempo a través de la música de los 80, 90 y 2000.

El menú de la noche es claro: hits que marcaron a varias generaciones, desde el pop que dominaba los rankings en los años del VHS hasta el dance que sonaba en los primeros MP3. Cinco DJ’s -Fariña, Gallucci, Inorio, Guttie y Persia- se encargarán de mantener viva la nostalgia.

Pero la propuesta va más allá de la música. También habrá una segunda pista al aire libre donde los vinilos volverán a girar, trayendo esa textura sonora que ninguna playlist digital logra imitar. “Queremos que la gente sienta lo mismo que en esos viejos boliches, cuando bailar era un ritual compartido”, cuentan desde la organización.

El ambiente del lugar también será protagonista: luces retro, guiños estéticos y un dress code que invita a rescatar los jeans gastados, camisas estampadas o ese accesorio perdido en el fondo del ropero. Se puede llegar antes también para cenar.

Para los nostálgicos será una parada obligada para revivir aquellos años en los que Madonna, Soda Stereo o Daft Punk marcaban la ruta sonora de cada salida. Una noche para volver a cantar, bailar sin culpas y comprobar que -aunque cambiaron los formatos, del cassette al streaming- algunas canciones nunca pasan de moda.

Anticipadas con 20% OFF en pacara.mientradadigital.com / Reservas: 3815 13-7586

Temas Tafí ViejoSoda Stereo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
1

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
2

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina
3

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
4

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
5

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
6

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Más Noticias
Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

¿Pago de coimas?: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Comentarios