¿Querés entrar a la Facet? Podés anotarte al cursillo de Matemáticas hasta el jueves

Pruebas de suficiencia

Para quienes prefieran otra opción, la facultad también ofrece la Prueba de Suficiencia en Matemáticas, que se realiza en dos o tres momentos del año. Esta instancia les permite a los aspirantes acreditar el nivel necesario sin realizar el cursillo completo. Los contenidos son los mismos y la institución publica ejemplos de pruebas para que los estudiantes puedan ejercitarse antes de rendir.