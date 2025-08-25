¿Querés entrar a la Facet? Podés anotarte al cursillo de Matemáticas hasta el jueves

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (Facet) dio inicio a las inscripciones para su cursillo de nivelación 2025, requisito fundamental para quienes deseen estudiar alguna de las 20 carreras de grado y pregrado que ofrece la institución. Los interesados tienen tiempo hasta el 28 de agosto para anotarse de manera online.
El cursillo comenzará en septiembre y se extenderá hasta noviembre. Está pensado para reforzar conocimientos en Matemáticas y preparar a los aspirantes para afrontar los primeros desafíos académicos de la vida universitaria. Consta de tres clases semanales de dos horas cada una y de evaluaciones parciales presenciales con la posibilidad de recuperaciones.
A quiénes está destinado
Pueden inscribirse quienes estén cursando el último año del nivel secundario o quienes ya lo hayan finalizado, incluso si deben materias para obtener el título.
La Facet ofrece dos modalidades de asistencia: presencial, destinada a alumnos que residen en San Miguel de Tucumán, y virtual, para quienes viven lejos o en otras provincias. De esta manera, la institución busca garantizar el acceso a todos los interesados sin importar su lugar de residencia.
Contenidos y materiales de estudio
El curso de nivelación abarca temas clave de Matemáticas, y apunta a que los aspirantes refuercen conceptos; adquieran hábitos de estudio y desarrollen seguridad para enfrentar el primer año.
Los alumnos pueden además acceder a cuadernillos de teoría y práctica que se venden en la propia facultad (avenida Independencia 1800). Cada ejemplar cuesta $ 8.000, y está disponible en los turnos mañana y tarde. Estos materiales fueron elaborados por docentes de la facultad, y funcionan como guía para el cursado y la preparación de las evaluaciones.
Pruebas de suficiencia
Para quienes prefieran otra opción, la facultad también ofrece la Prueba de Suficiencia en Matemáticas, que se realiza en dos o tres momentos del año. Esta instancia les permite a los aspirantes acreditar el nivel necesario sin realizar el cursillo completo. Los contenidos son los mismos y la institución publica ejemplos de pruebas para que los estudiantes puedan ejercitarse antes de rendir.
Cómo inscribirse
La inscripción al cursillo se realiza de manera online a través del sitio oficial facet.unt.edu.ar/ingreso Allí se completa un formulario con los datos personales y académicos.
El cursillo comenzará la semana del 1 de septiembre de 2025 y tendrá una duración de 13 semanas. Para aprobar, se requiere un 75 % de asistencia y obtener al menos un 5 en las evaluaciones parciales.