La vida de Bruno, el hijo del “Indio” Solari que se mantiene en el bajo perfil

De sus opiniones políticas y sus reflexiones sobre la realidad social se sabe todo. De su música, sus bandas y sus canciones, mucho más. Pero es muy poca la información que se conoce sobre la vida privada del "Indio" Solari. Es que el líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" supo mantener bajo resguardo su información más personal.
Pese a las décadas de trayectoria que tiene Carlos Alberto Solari en el rock nacional, se conoce apenas lo esencia sobre el perfil más oculto de su vida. Se sabe que actualmente vive en Buenos Aires, en Parque Leloir; que se casó con Virginia Mones Ruiz a fines de la década de los 80 y que juntos tuvieron a su único hijo.
Qué se sabe de Bruno, el hijo del "Indio" Solari
Bruno es, tal vez, uno de los aspectos que más misterio generan en torno al "Indio". Pese a que habló de él en reiteradas ocasiones, hay una gran curiosidad por saber cómo creció, cómo es y a qué se dedica hoy, con 23 años.
Es que Solari comparte imágenes de su hijo esporádicamente, para ocasiones especiales o de reflexión. Pero hace mucho Bruno dejó de ser un niño y las imágenes que su padre elige compartir son esas de recuerdos de hace años que quizás llegaron a estar impresas en papel y que muestran a un Bruno infante.
Las páginas de seguidores del compositor y cantante guardan algunos de los recuerdos que llegaron a hacerse públicos de la familia Solari. Según una de estas cuentas, el "Indio" contó una vez: "Tengo una relación muy linda con Bruno. No soy de tironearlo. Siento devoción por él".
En la misma oportunidad, también habló del cambio que implicó la paternidad para él y para Virginia. "Es que el crío no solo despierta tu interés sentimental, lo afectivo; también potencia lo intelectual. Eso sí, no aprendí a jugar a las maquinitas y tendría que haber aprendido", contó con añoranza.