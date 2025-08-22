Secciones
EspectáculosFamosos

La vida de Bruno, el hijo del “Indio” Solari que se mantiene en el bajo perfil

El cantante construyó una barrera casi hermética entre su vida pública y su vida privada.

Solari comparte imágenes de cuando su hijo era solo un niño. Solari comparte imágenes de cuando su hijo era solo un niño.
Hace 34 Min

De sus opiniones políticas y sus reflexiones sobre la realidad social se sabe todo. De su música, sus bandas y sus canciones, mucho más. Pero es muy poca la información que se conoce sobre la vida privada del "Indio" Solari. Es que el líder de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" supo mantener bajo resguardo su información más personal.

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Pese a las décadas de trayectoria que tiene Carlos Alberto Solari en el rock nacional, se conoce apenas lo esencia sobre el perfil más oculto de su vida. Se sabe que actualmente vive en Buenos Aires, en Parque Leloir; que se casó con Virginia Mones Ruiz a fines de la década de los 80 y que juntos tuvieron a su único hijo.

El Indio Solari de vacaciones con su hijo hace más de 10 años. El Indio Solari de vacaciones con su hijo hace más de 10 años. La familia Solari-Mones Ruiz

Qué se sabe de Bruno, el hijo del "Indio" Solari

Bruno es, tal vez, uno de los aspectos que más misterio generan en torno al "Indio". Pese a que habló de él en reiteradas ocasiones, hay una gran curiosidad por saber cómo creció, cómo es y a qué se dedica hoy, con 23 años.

Es que Solari comparte imágenes de su hijo esporádicamente, para ocasiones especiales o de reflexión. Pero hace mucho Bruno dejó de ser un niño y las imágenes que su padre elige compartir son esas de recuerdos de hace años que quizás llegaron a estar impresas en papel y que muestran a un Bruno infante.

La vida de Bruno, el hijo del “Indio” Solari que se mantiene en el bajo perfil

Las páginas de seguidores del compositor y cantante guardan algunos de los recuerdos que llegaron a hacerse públicos de la familia Solari. Según una de estas cuentas, el "Indio" contó una vez: "Tengo una relación muy linda con Bruno. No soy de tironearlo. Siento devoción por él".

En la misma oportunidad, también habló del cambio que implicó la paternidad para él y para Virginia. "Es que el crío no solo despierta tu interés sentimental, lo afectivo; también potencia lo intelectual. Eso sí, no aprendí a jugar a las maquinitas y tendría que haber aprendido", contó con añoranza.

Temas Carlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
1

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
2

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
3

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
4

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
5

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones
6

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana se terminaría con algunos chaparrones

Más Noticias
Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

Intensa nevada en Santiago: suspenden las clases y cierran algunas rutas

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario del domingo 17 de agosto

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Comentarios