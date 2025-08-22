Independiente no podrá recibir a Platense en el Libertadores de América por la clausura del estadio

El estadio Libertadores de América quedó clausurado tras los graves incidentes ocurridos el miércoles por la noche durante el cruce de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. El partido había sido suspendido por las violentas peleas entre hinchas, y horas después la Justicia, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dispuso el cierre del escenario para avanzar con la investigación.