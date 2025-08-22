Secciones
Tottenham vuelve a la carga por Nicolás Paz

El volante argentino, figura en la Serie A, es seguido de cerca por los Spurs tras la caída del pase de Eberechi Eze al Arsenal. Real Madrid todavía conserva la mitad de sus derechos y opciones de recompra.

Hace 1 Hs

Nico Paz se ha convertido en uno de los nombres más codiciados del mercado europeo. Tras una gran primera temporada en el Como, donde disputó 36 partidos, marcó 6 goles y repartió 9 asistencias, el mediocampista argentino de 19 años volvió a despertar el interés de gigantes del continente. El que más fuerte aparece ahora es el Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League, que lo tiene en su lista de prioridades tras no poder cerrar a Eberechi Eze, finalmente transferido al Arsenal.

Según informó The Independent, los "Spurs" lo consideran una opción alcanzable dentro de sus alternativas, donde también aparece Conor Gallagher, aunque con un salario muy por encima de las posibilidades del club londinense. Tottenham quiso iniciar conversaciones con una oferta de 40 millones de euros, pero, de acuerdo con Gianluca Di Marzio, el Como fue tajante y rechazó la propuesta, fijando su precio en 70 millones. La misma cifra que el club italiano le puso a su otra joya, Assane Diao.

La situación se complica aún más por la participación del Real Madrid. La "Casa Blanca" conserva el 50% de los derechos de Paz y posee opciones de recompra en 2025, 2026 y 2027 por valores de 8, 9 y 10 millones de euros, respectivamente. En caso de una venta, el Madrid podrá igualar la cifra o quedarse con la mitad del traspaso.

Con Cesc Fábregas al mando, el Como pretende retenerlo, pero todo indica que la “joyita” argentina surgida del Real Madrid seguirá siendo protagonista de este mercado.

