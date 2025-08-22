Tottenham vuelve a la carga por Nicolás Paz

Según informó The Independent, los "Spurs" lo consideran una opción alcanzable dentro de sus alternativas, donde también aparece Conor Gallagher, aunque con un salario muy por encima de las posibilidades del club londinense. Tottenham quiso iniciar conversaciones con una oferta de 40 millones de euros, pero, de acuerdo con Gianluca Di Marzio, el Como fue tajante y rechazó la propuesta, fijando su precio en 70 millones. La misma cifra que el club italiano le puso a su otra joya, Assane Diao.