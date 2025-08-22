Manuel Lanzini es nuevo refuerzo de Vélez

El regreso de Lanzini al Fortín tiene un tinte emotivo: allí dio sus primeros pasos en divisiones infantiles antes de emigrar a River. Su pareja celebró en redes sociales con un posteo afectuoso, recordando su vínculo con Liniers. La operación se concretó gracias a la buena voluntad de las partes y al margen reglamentario que evitó que terminara como el caso de Marcos Rojo, quien quedó sin lugar para el Clausura tras quedar libre con el libro de pases cerrado.