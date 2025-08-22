Secciones
Manuel Lanzini es nuevo refuerzo de Vélez

El volante de 32 años firmó por 18 meses como jugador libre y se suma al "Fortín" que vive un gran momento tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Mientras Vélez celebraba la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Fortaleza, el club oficializaba la llegada de Manuel Lanzini como flamante refuerzo. El mediocampista, de 32 años, firmó contrato por 18 meses como jugador libre, sin costo de transferencia para la institución.

El regreso de Lanzini al Fortín tiene un tinte emotivo: allí dio sus primeros pasos en divisiones infantiles antes de emigrar a River. Su pareja celebró en redes sociales con un posteo afectuoso, recordando su vínculo con Liniers. La operación se concretó gracias a la buena voluntad de las partes y al margen reglamentario que evitó que terminara como el caso de Marcos Rojo, quien quedó sin lugar para el Clausura tras quedar libre con el libro de pases cerrado.

En el actual contexto, la llegada del ex River es estratégica. Vélez necesitaba un creativo tras la salida de Claudio Aquino y la lesión de Diego Valdés, y Lanzini se suma a una legión de ex River que ya rinden con la camiseta azul: Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero, Rodrigo Aliendro y Tomás Galván.

Su salida de Núñez estuvo marcada por la falta de continuidad. Aunque cerró un semestre aceptable, nunca logró afianzarse tras su regreso en 2023. Entre lesiones y altibajos, disputó 59 partidos pero sin actuaciones memorables, salvo el gol del triunfo en La Bombonera ante Boca. Marginado por Marcelo Gallardo tras el Mundial de Clubes, incluso fue excluido de la lista de la Libertadores.

Ahora, en Vélez, Lanzini buscará reinventarse en un momento clave de su carrera.

