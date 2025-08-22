Cartas de lectores: ¿Capibara o carpincho?

¿Cuál es el nombre correcto? ¿Capibara o carpincho? ¿Existen diferencias entre los animales con una u otra designación? Comenzaré aclarando que ambos términos se refieren a una misma especie de roedor; que es el de mayores dimensiones y peso del planeta, y que habita exclusivamente en los humedales de Sudamérica. Esto significa que la diferencia no responde a una distinción biológica, sino que debemos buscarla en usos lingüísticos, regionales y culturales. Como muchos saben el nombre de “capibara”, proviene del guaraní “bapiÿvá” o “kapi’yva”, que se puede traducir como “señor de la hierba” o gran “comedor de hierba”; mientras en lengua tupí el término “ka'apiûara” significa “el que come hojas delgadas”. Por otra parte, el término “carpincho” sería una derivación regional que se compuso con el término “ka’apiûara” y el sufijo quechua “-inchu”, tal como se ve en el término khirkinchu (quirquincho). Finalmente, debemos aclarar que mientras la palabra “capibara” es predominantemente usada en Brasil, Colombia y Venezuela; el término “carpincho” se utiliza popularmente en Argentina y Uruguay.