Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ¿Capibara o carpincho?
Hace 4 Hs

¿Cuál es el nombre correcto? ¿Capibara o carpincho? ¿Existen diferencias entre los animales con una u otra designación? Comenzaré aclarando que ambos términos se refieren a una misma especie de roedor; que es el de mayores dimensiones y peso del planeta, y que habita exclusivamente en los humedales de Sudamérica. Esto significa que la diferencia no responde a una distinción biológica, sino que debemos buscarla en usos lingüísticos, regionales y culturales. Como muchos saben el nombre de “capibara”, proviene del guaraní “bapiÿvá” o “kapi’yva”, que se puede traducir como “señor de la hierba” o gran “comedor de hierba”; mientras en lengua tupí el término “ka'apiûara” significa “el que come hojas delgadas”. Por otra parte, el término “carpincho” sería una derivación regional que se compuso con el término “ka’apiûara” y el sufijo quechua “-inchu”, tal como se ve en el término khirkinchu (quirquincho). Finalmente, debemos aclarar que mientras la palabra “capibara” es predominantemente usada en Brasil, Colombia y Venezuela; el término “carpincho” se utiliza popularmente en Argentina y Uruguay.

Marcelo Daniel Castagno                     

marcelocastagno@yahoo.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica
1

Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios
2

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council
3

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral
4

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos
5

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Nadie 2”: una comedia violenta

“Nadie 2”: una comedia violenta

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios