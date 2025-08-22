Secciones
SEMANA 21

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Ernestina Argentina Juárez, Ana María Páez y Diego Nicolás Estrada se repartieron los $8.100.000, que representan el acumulado de las últimas semanas. Los lectores tienen varias ideas para gastar lo que ganaron tras una nueva edición de este entretenimiento familiar.

JOVEN. Diego Nicolás Estrada piensa en comprarse una moto.
Hace 6 Hs

La suerte volvió a sonreír en Tucumán. En la semana número 21 del entretenimiento de LA GACETA, tres lectores resultaron ganadores de los Números de Oro, y se repartirán el pozo acumulado de $8.100.000. Cada uno recibirá $2.700.000, un premio que ya empezó a transformar sus planes y proyectos.

Ernestina Argentina Juárez no olvidará este 2025. No sólo porque en octubre cumplirá 70 años, sino porque también se convirtió en una de las flamantes ganadoras. Jubilada, madre de cinco hijos, abuela de 13 nietos y bisabuela de cuatro niños, asegura que la noticia llegó como un regalo inesperado.

“Con mucha alegría, porque nunca había ganado nada”, contó emocionada. Ernestina participa desde hace más de tres décadas en los juegos de LA GACETA. “Alrededor de 35 años. Yo ya jugaba cuando el diario hacía otros concursos, como ‘Buscando el tesoro’”, recordó.

CENTRO. Ernestina Juárez viajará a Mar del Plata con la plata.

La mujer reconoció que incluso llegó a comprar hasta cinco ejemplares del diario para multiplicar sus chances. Hoy, el premio le permitirá concretar un sueño largamente postergado: viajar a Mar del Plata para visitar a sus hermanos. “Todos están muy contentos. Todavía no me pidieron regalitos, pero seguro lo harán”, dijo entre risas sobre sus nietos y bisnietos.

La segunda ganadora es Ana María Páez, de 68 años, vecina de San Miguel de Tucumán. Jubilada y soltera, comparte su hogar con su mamá y su hermana. Con la misma sorpresa que los otros afortunados, contó que lo primero que pensó al enterarse fue en la posibilidad de hacer un viajecito, un gusto personal que hasta ahora parecía lejano. “Yo siempre controlo la tarjeta de los miércoles. Ese día tenía el diario y revisé los números. Cuando vi que estaban todos, no lo podía creer”, relató. La mujer recordó que en varias oportunidades se había quedado a un solo número de ganar. “Prefiero perder por mucho que por uno, y esta vez tuve la suerte de acertar todos”, afirmó.

FELIZ. Ana María Páez también quiere aprovechar para viajar.

Sorpresa

El tercero en completar la terna ganadora fue Diego Nicolás Estrada, un joven de 29 años que vive en la Capital junto a sus padres y trabaja en una veterinaria. “Tomé la noticia con sorpresa. No lo podía creer”, reconoció al recordar el momento en que se enteró.

JOVEN. Diego Nicolás Estrada piensa en comprarse una moto.

Fiel jugador, asegura que nunca dejó de participar. “Siempre. Creo que desde que salió el juego compro los cartones”, afirmó. Y agregó: “Justo el sábado le decía a un amigo que nunca me había salido ni una aproximación. Siempre me faltaban cuatro o cinco números… Esta vez gané, pero hasta que me confirmaron no caía en la cuenta”.

Sobre sus planes, Diego fue claro: la prioridad será compartir con la familia. “Capaz que arme una comida, o quizás me compre una moto… pero no me quita el sueño pensar en qué voy a usar el dinero. La vida sigue igual: tranquilo, trabajando como siempre”, dijo y pidió: “Sigan haciendo felices a la gente con estos premios”.

Esta nota es de acceso libre.
