Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

La iniciativa, presentada por el diputado Julio Cobos y ya aprobada en la Cámara Baja con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, propone que el país se ubique en el huso GMT-4 durante el invierno, y que en verano el Poder Ejecutivo pueda volver al actual GMT-3, lo que equivaldría a reinstalar un sistema similar al del horario de verano.