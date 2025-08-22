Secciones
SociedadATRASO DE RELOJES

Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario

El proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados, provocaría algunos cambios en la vida diaria de la población.

A UN PASO DE SER OFICIAL. Podría haber modificaciones pronto en los relojes de toda la Nación. A UN PASO DE SER OFICIAL. Podría haber modificaciones pronto en los relojes de toda la Nación.
Hace 7 Hs

Un amanecer más temprano, atardeceres que llegarán antes y relojes que deberán atrasarse una hora. Ese es el escenario que podría abrirse si prospera en el Senado el proyecto de ley que busca modificar el huso horario en Argentina.

La iniciativa, presentada por el diputado Julio Cobos y ya aprobada en la Cámara Baja con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, propone que el país se ubique en el huso GMT-4 durante el invierno, y que en verano el Poder Ejecutivo pueda volver al actual GMT-3, lo que equivaldría a reinstalar un sistema similar al del horario de verano.

“Argentina tiene una de las mayores diferencias entre la hora oficial y la solar a nivel mundial”, argumentó Cobos, y remarcó que este desfasaje impacta en el consumo energético y en la vida cotidiana de millones de personas.

Cuestión de energía

La propuesta se apoya en un punto clave, que es el de aprovechar al máximo la luz natural. Según los cálculos presentados en Diputados, atrasar los relojes una hora permitirá beneficiarse mejor de los amaneceres invernales y reducir el uso de electricidad en la primera parte del día.

Cambio de huso horario en Argentina: la explicación de un reconocido científico sobre sus riesgos

Cambio de huso horario en Argentina: la explicación de un reconocido científico sobre sus riesgos

Al respecto, el portal especializado Tiempo AMBA graficó el cambio y explicó que actualmente los amaneceres se dan alrededor de las 7 y los atardeceres cerca de las 18.52. Con la modificación, pasarían a las 6 y 17.52 respectivamente.

Así, el argumento energético no es menor, ya que en un contexto global de tarifas en alza y con los precios de petróleo, gas y carbón afectados por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, la eficiencia energética vuelve al centro del debate.

Semanas atrás el doctor en Geografía Pablo Paolasso, director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Tucumán, dijo en declaraciones LA GACETA que nuestro cuerpo está programado para funcionar en sincronía con la luz. “Por eso, si trabajamos o estudiamos cuando todavía está oscuro, afecta nuestro ritmo circadiano, el descanso y el rendimiento”, sostuvo el geógrafo.

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Por ese motivo, remarcó: “Lo más conveniente sería que adelantemos o atrasemos la hora dependiendo de la estación. Tener un horario de verano y otro de invierno permitiría que la mayoría de nuestras actividades sucedan durante las horas de luz”.

Y ejemplificó: “Ya hubo momentos en los que las escuelas tucumanas, por ejemplo, adaptaban su horario según la estación. Pero lo ideal sería un cambio general para evitar superposiciones y descoordinaciones entre sectores”

Impacto en la vida diaria

Más allá de la cuestión técnica, el cambio de huso horario tendría efectos concretos en la vida cotidiana:

• Escuelas y universidades: los especialistas sostienen que el nuevo horario se alinearía mejor con los ritmos circadianos de los estudiantes, lo que favorecería la concentración y el rendimiento escolar.

• Jornadas laborales: muchas actividades empezarían y terminarían con más luz solar, lo que impactaría en la productividad y en la organización del transporte público.

• Transporte y servicios: las frecuencias de colectivos, trenes y aviones deberán ajustarse al nuevo esquema, al igual que los sistemas de iluminación pública.

Diputados dio media sanción al cambio de huso horario: Argentina podría atrasar una hora sus relojes

Diputados dio media sanción al cambio de huso horario: Argentina podría atrasar una hora sus relojes

• Salud: como ocurre en los países que aplican cambios de horario, los primeros días podrían traer trastornos de sueño y adaptación, aunque la experiencia internacional indica que en pocas semanas la población se acostumbra.

Economía regional

Otro eje central del proyecto es la coordinación internacional. Cobos propuso que los países del Mercosur acuerden en conjunto las fechas de modificación horaria, con el objetivo de facilitar el comercio, las operaciones bursátiles, bancarias y el transporte.

LEY. En Diputados se aprobó la iniciativa con más de 150 votos a favor. LEY. En Diputados se aprobó la iniciativa con más de 150 votos a favor.

En este sentido, la medida no sería inédita. Ya Argentina ya implementó esquemas de horario de verano e invierno en el pasado. Una ley sancionada en 2007 estableció el uso de GMT-3 en invierno y GMT-2 en verano, aunque la práctica se interrumpió en 2009. Desde 1969, el país mantiene el GMT-3 de manera estable.

Experiencias globales

En distintas partes del mundo, el cambio de huso horario estacional es una práctica extendida. Europa, Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina han implementado sistemas similares con el objetivo de ahorrar energía y alinear la vida social con el ciclo solar.

Los especialistas coinciden en que la adaptación inicial suele generar incomodidad, pero a mediano plazo trae beneficios en términos de consumo eléctrico y en la salud al respetar mejor la luz solar.

Desde Tucumán, un llamado a repensar el huso horario argentino: “Estamos desfasados con el sol”

Desde Tucumán, un llamado a repensar el huso horario argentino: “Estamos desfasados con el sol”

Ante este panorama, ¿qué debe pasar ahora para que este cambio finalmente se lleve a cabo en Argentina? El proyecto aprobado en Diputados deberá ser tratado por el Senado en las próximas semanas.

De obtener sanción definitiva, significará que en la práctica los argentinos deberán atrasar sus relojes una hora en invierno. ¿Estamos listos para amanecer más temprano y despedirnos del sol antes de las seis de la tarde?

Temas Buenos AiresMendozaHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJulio CobosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El presidente Javier Milei prepara dos viajes a Estados Unidos para el mes próximo

El presidente Javier Milei prepara dos viajes a Estados Unidos para el mes próximo

Lo más popular
Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica
1

Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios
2

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council
3

Certificá tu inglés en Tucumán con el IELTS, el examen oficial del British Council

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral
4

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos
5

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

“Haz que regrese”: terror sobrenatural

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

La saga “El conjuro”: el regreso de un clásico

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Poesía abierta”: documental y homenaje

“Nadie 2”: una comedia violenta

“Nadie 2”: una comedia violenta

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios