Cambio de huso horario en Argentina: la explicación de un reconocido científico sobre sus riesgos

Golombek explicó que el argumento del ahorro energético es engañoso y que, por el contrario, la modificación estacional puede traer consecuencias negativas: “Los cambios de horario siempre producen trastornos en el cuerpo y generan más accidentes. Muchos países que todavía alternan entre horario de verano e invierno están rediscutiendo el tema para quedarse todo el año en horario estándar, el que les corresponde geográficamente”.