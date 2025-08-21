Diputados dio media sanción al cambio de huso horario: Argentina podría atrasar una hora sus relojes

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca modificar el huso horario de Argentina, y propone que el país se ubique cuatro horas al oeste de Greenwich (GMT-4) durante el invierno. La iniciativa, impulsada por el diputado Julio Cobos, fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, y ahora pasará al Senado para su debate.
En el proyecto se argumentó que existe un desfasaje entre la hora oficial actual (GMT-3) y la hora solar real en gran parte del territorio argentino, lo que genera problemas como un mayor consumo energético. Cobos, ex vicepresidente, dijo que Argentina tiene una de las mayores diferencias entre la hora oficial y la solar a nivel mundial.
Aprovechar mejor la luz solar
La ley faculta al Poder Ejecutivo a retornar al huso horario actual (GMT-3) durante el verano, para mantener así una especie de horario de verano.
Según la propuesta, adelantar una hora el huso horario permitiría aprovechar mejor la luz solar, lo que reducirá el consumo eléctrico, especialmente en invierno. Además, se espera que mejore el rendimiento escolar al alinear mejor el ritmo circadiano de las personas con la luz natural.
El proyecto también planteó la necesidad de coordinar los husos horarios con los países del Mercosur para facilitar el comercio y otras actividades. De aprobarse definitivamente, la medida implicaría que los ciudadanos deberán atrasar sus relojes una hora.