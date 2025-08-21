Secciones
Política

Diputados dio media sanción al cambio de huso horario: Argentina podría atrasar una hora sus relojes

Julio Cobos dijo que Argentina tiene una de las mayores diferencias entre la hora oficial y la solar a nivel mundial.

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.
Hace 2 Hs

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca modificar el huso horario de Argentina, y propone que el país se ubique cuatro horas al oeste de Greenwich (GMT-4) durante el invierno. La iniciativa, impulsada por el diputado Julio Cobos, fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, y ahora pasará al Senado para su debate.

En el proyecto se argumentó que existe un desfasaje entre la hora oficial actual (GMT-3) y la hora solar real en gran parte del territorio argentino, lo que genera problemas como un mayor consumo energético. Cobos, ex vicepresidente, dijo que Argentina tiene una de las mayores diferencias entre la hora oficial y la solar a nivel mundial.

Aprovechar mejor la luz solar

La ley faculta al Poder Ejecutivo a retornar al huso horario actual (GMT-3) durante el verano, para mantener así una especie de horario de verano.

Según la propuesta, adelantar una hora el huso horario permitiría aprovechar mejor la luz solar, lo que reducirá el consumo eléctrico, especialmente en invierno. Además, se espera que mejore el rendimiento escolar al alinear mejor el ritmo circadiano de las personas con la luz natural.

El proyecto también planteó la necesidad de coordinar los husos horarios con los países del Mercosur para facilitar el comercio y otras actividades. De aprobarse definitivamente, la medida implicaría que los ciudadanos deberán atrasar sus relojes una hora.

Temas TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJulio Cobos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Desde Tucumán, un llamado a repensar el huso horario argentino: “Estamos desfasados con el sol”

Desde Tucumán, un llamado a repensar el huso horario argentino: “Estamos desfasados con el sol”

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
5

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

La Provincia le exigió a Concepción que avance con la obra en la ruta 329

La Provincia le exigió a Concepción que avance con la obra en la ruta 329

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Comentarios