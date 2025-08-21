Diputados dio media sanción al cambio de huso horario: Argentina podría atrasar una hora sus relojes

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca modificar el huso horario de Argentina, y propone que el país se ubique cuatro horas al oeste de Greenwich (GMT-4) durante el invierno. La iniciativa, impulsada por el diputado Julio Cobos, fue aprobada con 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones, y ahora pasará al Senado para su debate.