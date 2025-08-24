Comprar una propiedad: todos los gastos ocultos que encarecen la operación

La compra de una propiedad es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, muchos compradores se sorprenden al descubrir que el costo total de la operación supera ampliamente el valor del inmueble, debido a una serie de impuestos, tasas, honorarios y otros gastos ocultos que deben contemplarse desde el inicio.
Impuestos y tasas al escriturar una propiedad
Para formalizar la adquisición, todo inmueble debe escriturarse. Allí aparecen los primeros gastos que muchos desconocen:
Impuesto de Sellos: equivale al 1,75% del precio de la propiedad registrado en la escritura. Puede reducirse en el caso de vivienda única y familiar.
Tasa registral: se abona para inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI). Suele rondar el 0,3% del valor del bien.
Honorarios profesionales y comisiones inmobiliarias
Los gastos vinculados a profesionales también representan una parte significativa del costo de la operación:
Honorarios de la escribanía: entre el 1% y el 2% del valor de la propiedad.
Comisión inmobiliaria: generalmente del 3% al 4% del valor del inmueble.
Aporte notarial: un cargo adicional que suele ubicarse en torno al 0,1%.
Costos asociados a un crédito hipotecario
En tiempos de mayor acceso al crédito, es clave prestar atención al Costo Financiero Total (CFT) de cada préstamo. Este indicador refleja el valor real de la operación e incluye:
La Tasa Nominal Anual (TNA).
Seguros obligatorios.
Comisiones de apertura y evaluación crediticia.
IVA sobre intereses.
Otros impuestos y cargos administrativos.
Mudanza, reformas y arreglos: los gastos posteriores
Más allá de impuestos y honorarios, hay otros gastos inevitables al comprar una vivienda:
Mudanza: el costo depende del volumen de pertenencias, la distancia y el tiempo del traslado.
Reformas o mejoras: pueden ser decisiones personales del nuevo propietario, pero también gastos necesarios en propiedades antiguas o deterioradas.
Reparaciones imprescindibles: en casos de filtraciones, problemas eléctricos o estructurales, conviene estimar estos costos para negociar el precio de compra.