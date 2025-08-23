El camino del folklore del norte cordobés invita a disfrutar de una experiencia artística, cultural y gastronómica

Por medio de una visita guiada es posible recorrer las instalaciones que conservan la historia de uno de los artistas más importantes que tuvo el país. Allí se puede conocer objetos personales, fotografías, la guitarra que usó el cantante además de partituras, discos de época y libros. El precio de la entrada incluye la posibilidad de recorrer el “Sendero El Silencio”. Este paseo invita a una caminata tranquila a orillas del río Los Tártagos. Atahualpa solía caminar el sendero para inspirarse en sus canciones y conectar con la naturaleza.