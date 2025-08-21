Secciones
SociedadActualidad

El gimnasio y los grupos de running reemplazan a las "apps de citas": "El deporte es el mejor lugar para enganchar"

Cada vez más personas encuentran pareja en grupos de running, gimnasios y actividades al aire libre. El ejercicio no solo mejora la salud: también abre la puerta a vínculos duraderos. Favorece la autoestima y hasta el deseo sexual

PAREJA. Alberto Salas y Paula Velarde se conocieron en el grupo de running. PAREJA. Alberto Salas y Paula Velarde se conocieron en el grupo de running.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Camilo Superstar: el drama que relata la vida de una estrella de la música

"Camilo Superstar": el drama que relata la vida de una estrella de la música

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
4

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
5

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Autorizaron la circulación de bitrenes: una nueva era del transporte de carga llega a las rutas argentinas

Autorizaron la circulación de bitrenes: una nueva era del transporte de carga llega a las rutas argentinas

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Por qué se propone el cambio del huso horario en Argentina y cómo impactaría en la vida diaria

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

¿El nuevo Bariloche?: el inusual destino del norte que eligieron estos egresados y se volvió viral

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

¿Qué alimento aumenta el riesgo de cáncer de colon?

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Estos son los tres festivales de septiembre en Tucumán con sus fechas y precios

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Comentarios