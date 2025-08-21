"Un fraude moral": Javier Milei cuestionó las candidaturas testimoniales

El presidente Javier Milei volvió a apuntar con dureza contra el kirchnerismo, al que acusó de “secuestrar” al Congreso y de intentar “romper la economía” con fines electorales. Sus declaraciones se dieron este jueves en la reunión del Council of The Américas en Buenos Aires, un encuentro con empresarios en el que abordó tanto la coyuntura parlamentaria como el escenario electoral.
El mandatario reaccionó al fallo adverso que sufrió en Diputados, donde se revirtió el veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad, y aseguró que la oposición busca desestabilizarlo políticamente. “Ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”, sostuvo.
En ese marco, Milei centró su discurso en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y advirtió que el kirchnerismo recurrirá a distintas maniobras para sostenerse: “En septiembre van a intentar todo tipo de fraude: el voto cadena, la urna embarazada, punteros en los colegios. No solo eso, sino además el fraude moral que son las candidaturas testimoniales y todos los intendentes tirando el aparato”.
Según el jefe de Estado, en los comicios bonaerenses se observará el verdadero techo electoral del kirchnerismo, mientras que en octubre —cuando se realicen las elecciones nacionales con la Boleta Única Papel— el oficialismo tendrá mejores chances. “Si además les llegamos a ganar en septiembre, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”, lanzó, recibiendo aplausos del auditorio.
Milei enmarcó la disputa electoral en un momento “bisagra” para el país: “Argentina juega el partido más importante de su historia, debe decidir si persiste en el camino del cambio y el crecimiento o si da marcha atrás para retomar el camino de la miseria y la incertidumbre kirchnerista”.
Asimismo, volvió a criticar lo que considera maniobras políticas de la oposición. “Sacan leyes que atentan contra el superávit fiscal, separan elecciones para confundir a la gente, que ya los conoce y los padeció durante 20 años y está al tanto de sus mañas”, advirtió. Y arriesgó un pronóstico: “Así como en 2023, los votantes les volverán a decir basta”.
Finalmente, Milei marcó las diferencias entre su proyecto y el de las administraciones pasadas: “Creen que Argentina les pertenece, incluyendo su gente y su riqueza. Prefieren ser dueños de un país destrozado antes que ciudadanos de a pie de una nación próspera. No es simplemente ellos o nosotros, sino ellos o los argentinos”.
Con un mensaje de cierre enfático, defendió la línea política de su gestión: “Nuestras puertas están abiertas a todo aquel que quiera acompañarnos, pero sepan que somos inquebrantables. Nuestra convicción de hierro nos impide desviarnos un milímetro del camino que hemos trazado”.