Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Mirá “Fuerte al medio”: el nuevo programa deportivo de LA GACETA

Se emite todos los jueves de 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 52 Min

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la nueva propuesta deportivo de LA GACETA, se emitirá en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

En un momento en el que la información abunda pero muchas veces no conecta, “Fuerte al medio” busca ser una alternativa. Un espacio de conversación genuina, en el que no se subestima, no se apura, ni mucho menos se impone. Un lugar en el que el deporte se piensa, se disfruta y se comparte.

Temas LG Play Diego AráozBruno FaranoJoel KatzCanal 7 de FlowBenjamín Papaterra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
2

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
4

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros
5

En Tucumán, Uber Moto gana la calle y los colectivos pierden pasajeros

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile
6

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Más Noticias
Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

“Me siento destrozado”: el descargo de los futbolistas chilenos de Independiente tras la violencia en Avellaneda

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Locura en Avellaneda: qué dijo el presidente de la U de Chile sobre los violentos incidentes

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Copa Sudamericana: la barra de Independiente desató una cacería de hinchas de la U de Chile

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego, dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín

“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego", dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Con Darío Sand y Aníbal Paz como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Deportivo Maipú

Con Darío Sand y Aníbal Paz como figuras, mirá el 1x1 del triunfo de San Martín contra Deportivo Maipú

Comentarios