Alumnos tucumanos venden turrones para ayudar a sus compañeros a costear el viaje de egresados a Bariloche

Con creatividad y esfuerzo, los estudiantes recaudan fondos para que sus amigos puedan disfrutar la experiencia.

Hace 1 Hs

En el microcentro, Gabriel (18) y Maxi (17), estudiantes de la Escuela Técnica Nº3, recorren comercios ofreciendo turrones para poder costear su viaje de egresados a Bariloche. Ambos forman parte de un grupo de ocho chicos, de una promoción de 37, que decidió organizarse para recaudar fondos, ya que no todos pueden pagarlo.

Los turrones son la estrategia principal de estos jóvenes, quienes comenzaron hace un mes y medio tras probar otras iniciativas como rifas y venta de sándwiches. Su objetivo es reunir casi $3.000.000 cada uno antes del 27 de septiembre, fecha de partida del viaje de 10 noches y 9 días.

“El viaje a Bariloche es una experiencia única que pasa una vez en la vida”, dijo Gabriel. “Estamos haciendo todo lo posible para vivirlo”. Por su parte, Maxi combina esta actividad con su pasión por la música urbana y aprovecha cada momento en la calle para aprender sobre trabajo y organización.

Los jóvenes reconocen que la experiencia también les permite acercarse a distintas realidades: personas en situación de vulnerabilidad y vecinos dispuestos a colaborar. “Nos sentimos acompañados por la gente que nos ayuda y nos anima a seguir”, agrega Gabriel.

Quienes deseen colaborar pueden contactarlos a través del alias Gabino37 o al teléfono 381 4023 117.

