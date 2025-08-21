Alejandra Arreguez: “La juventud tiene mucho protagonismo en el crecimiento de la izquierda”

Sostuvo que el Congreso tiene un rol central frente a los vetos del presidente Javier Milei, pero advirtió sobre la complicidad de sectores políticos que “posan de opositores en campaña” y luego convalidan medidas de ajuste. “Ayer mismo se pudo ver un triunfo de la lucha persistente de los jubilados y de las familias de personas con discapacidad. Pero hay que tener mucho ojo: algunos se acuerdan de ser oposición 20 minutos antes de las elecciones y después todo vuelve al mismo carril”.