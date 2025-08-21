Alejandra Arreguez: “La juventud tiene mucho protagonismo en el crecimiento de la izquierda”

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Alejandra Arreguez, aseguró que la juventud cumple un papel clave en el crecimiento de las ideas de izquierda frente al avance de gobiernos de ultraderecha y políticas de ajuste. “Lo veo mucho en la juventud, sin dudas. A nivel mundial tiene un protagonismo enorme en este fenómeno de polarización. Ser joven hoy es muy complicado: vas a buscar trabajo y no tenés derechos, querés estudiar y cada vez te cierran más puertas”, expresó en diálogo con LA GACETA.
Sostuvo que el Congreso tiene un rol central frente a los vetos del presidente Javier Milei, pero advirtió sobre la complicidad de sectores políticos que “posan de opositores en campaña” y luego convalidan medidas de ajuste. “Ayer mismo se pudo ver un triunfo de la lucha persistente de los jubilados y de las familias de personas con discapacidad. Pero hay que tener mucho ojo: algunos se acuerdan de ser oposición 20 minutos antes de las elecciones y después todo vuelve al mismo carril”.
En esa línea, remarcó que las principales víctimas de las políticas actuales son los trabajadores, los jubilados, las mujeres y especialmente los jóvenes. “La reforma laboral es sinónimo de precarización, y la juventud es la que más sufre esa precarización. La agenda que tienen en mente los chicos y chicas está en las antípodas de lo que plantea el Gobierno”.
Destacó, además, que en ese contexto crece la simpatía por las ideas socialistas. “Mucha gente empieza a preguntarse por qué se habla tan mal del comunismo y por qué se ensañan tanto con los zurdos. Nuestro mensaje es claro: lo que puede garantizarle un futuro a la humanidad y a las nuevas generaciones son las ideas del socialismo”, afirmó.
Arreguez también puso en valor la coherencia del Frente de Izquierda en el Congreso y en las calles. “Somos la única fuerza política que nunca votó una ley de ajuste y que siempre estuvo acompañando a los trabajadores, a los jubilados, a los científicos del Conicet. Esa coherencia también se expresa en la lista que presentamos en Tucumán, donde buscamos dar voz a los sectores que más sufren este modelo de ajuste”, detalló.
Finalmente, hizo un llamado a organizar una alternativa política desde abajo. “Así como el FMI y los grandes empresarios tienen sus partidos y sus voceros, los trabajadores necesitamos nuestro propio partido. Ese es el desafío que asumimos: darle fuerza a una alternativa que represente realmente a la juventud, a los laburantes y a las mujeres”.