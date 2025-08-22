Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

La política no solo se vive en las urnas. También se construye en espacios de formación, intercambio y capacitación. En eso consiste el programa de liderazgos de Potencia Argentina, una convocatoria que becará a 100 postulantes. La iniciativa promueve a jóvenes y a adultos comprometidos con la democracia y la transformación social, con el objetivo de potenciarlos en cada paso de su carrera pública.
Las inscripciones ya están abiertas, según la información publicada en la cuenta oficial del programa Potencia Argentina. El plazo para enviar una solicitud vence el 5 de septiembre. El anuncio de los seleccionados está previsto para el 17 de septiembre. Se trata de una experiencia que promete no sólo talleres intensivos, sino también un espacio de networking entre quienes imaginan la política del futuro.
Potencia Argentina es una aceleradora de democracia, federal y multipartidaria. En la página web potenciaargentina.org dice que se trata de una idea nacida en medio de una crisis de representación política y de falta de legitimidad en la dirigencia democrática exacerbada por las recurrentes crisis económicas y sociales. "Estamos convencidos de que la situación demanda que nazcan nuevos liderazgos, capaces de interpretar las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, para forjar un horizonte de desarrollo sustentable, equitativo y democrático…", consigna el sitio.
El objetivo de Potencia Argentina es ser una incubadora de liderazgos políticos emergentes, para entrenar, nutrir, conectar y potenciar a una nueva generación de dirigentes comprometidos con la democracia, la ejemplaridad, el orden macroeconómico, y el desarrollo equitativo y sostenible, y que convoquen al diálogo interdisciplinario y la colaboración entre sectores.
Requisitos y quiénes pueden postularse
Las becas están dirigidas a ciudadanos argentinos (o residentes permanentes) que tengan entre 18 y 65 años. Los organizadores remarcan que no se trata de un espacio partidario, sino de una comunidad plural que apuesta al diálogo y la diversidad de ideas. Por eso se valorará tanto la experiencia previa en política como la participación social o comunitaria.
Entre los criterios de selección constan la capacidad de liderazgo, la motivación para impulsar cambios y la disponibilidad de tiempo para cumplir con todas las instancias del programa. Además, se busca garantizar la representación geográfica de las distintas regiones del país para asegurar que la mirada federal esté presente.
Cómo será la experiencia
El programa de formación tendrá una primera etapa virtual, con talleres y mentorías que los becarios deberán cumplir a distancia, y una segunda fase presencial entre el 26 y el 29 de septiembre. La experiencia culminará con un encuentro nacional del 5 al 8 de diciembre, donde los participantes se reunirán cara a cara para compartir aprendizajes y fortalecer redes.
El formato intensivo propone acompañar el proceso de cada becario con actividades prácticas, y fomentar la construcción de redes de apoyo y la posibilidad de generar proyectos colectivos. La idea central es que quienes participen salgan no sólo con nuevas herramientas, sino con vínculos que fortalezcan su trayectoria en el sector público.
Un impulso para la nueva generación
La propuesta se enmarca en una tendencia regional: cada vez más programas buscan acercar a los jóvenes a la política desde el conocimiento y no sólo desde la militancia.
Para quienes sueñan con ocupar espacios comunitarios, esta puede ser una plataforma clave. El programa enfatiza que no hay una única manera de liderar, sino que lo esencial es sostener el compromiso democrático y la voluntad de transformar la realidad.
Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción a través del perfil oficial en Instagram del programa @potenciaargentina.pa donde se encuentra toda la información necesaria para postularse. El primer paso, aseguran los organizadores, es animarse a levantar la mano y empezar a construir un camino en la política argentina.