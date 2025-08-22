Secciones
SociedadEducación

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

El programa Potencia Argentina entregará 100 beneficios. La inscripción está abierta hasta el 5 de septiembre.

POLÍTICO PROFESIONAL. La organización Potencia Argentina se propone incidir en la renovación de la dirigencia argentina. / UNSPLASH POLÍTICO PROFESIONAL. La organización Potencia Argentina se propone incidir en la renovación de la dirigencia argentina. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

La política no solo se vive en las urnas. También se construye en espacios de formación, intercambio y capacitación. En eso consiste el programa de liderazgos de Potencia Argentina, una convocatoria que becará a 100 postulantes. La iniciativa promueve a jóvenes y a adultos comprometidos con la democracia y la transformación social, con el objetivo de potenciarlos en cada paso de su carrera pública.

Las inscripciones ya están abiertas, según la información publicada en la cuenta oficial del programa Potencia Argentina. El plazo para enviar una solicitud vence el 5 de septiembre. El anuncio de los seleccionados está previsto para el 17 de septiembre. Se trata de una experiencia que promete no sólo talleres intensivos, sino también un espacio de networking entre quienes imaginan la política del futuro.

Potencia Argentina es una aceleradora de democracia, federal y multipartidaria. En la página web potenciaargentina.org dice que se trata de una idea nacida en medio de una crisis de representación política y de falta de legitimidad en la dirigencia democrática exacerbada por las recurrentes crisis económicas y sociales. "Estamos convencidos de que la situación demanda que nazcan nuevos liderazgos, capaces de interpretar las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, para forjar un horizonte de desarrollo sustentable, equitativo y democrático…", consigna el sitio.

El objetivo de Potencia Argentina es ser una incubadora de liderazgos políticos emergentes, para entrenar, nutrir, conectar y potenciar a una nueva generación de dirigentes comprometidos con la democracia, la ejemplaridad, el orden macroeconómico, y el desarrollo equitativo y sostenible, y que convoquen al diálogo interdisciplinario y la colaboración entre sectores.

Requisitos y quiénes pueden postularse

Las becas están dirigidas a ciudadanos argentinos (o residentes permanentes) que tengan entre 18 y 65 años. Los organizadores remarcan que no se trata de un espacio partidario, sino de una comunidad plural que apuesta al diálogo y la diversidad de ideas. Por eso se valorará tanto la experiencia previa en política como la participación social o comunitaria.

Entre los criterios de selección constan la capacidad de liderazgo, la motivación para impulsar cambios y la disponibilidad de tiempo para cumplir con todas las instancias del programa. Además, se busca garantizar la representación geográfica de las distintas regiones del país para asegurar que la mirada federal esté presente.

Cómo será la experiencia

El programa de formación tendrá una primera etapa virtual, con talleres y mentorías que los becarios deberán cumplir a distancia, y una segunda fase presencial entre el 26 y el 29 de septiembre. La experiencia culminará con un encuentro nacional del 5 al 8 de diciembre, donde los participantes se reunirán cara a cara para compartir aprendizajes y fortalecer redes.

El formato intensivo propone acompañar el proceso de cada becario con actividades prácticas, y fomentar la construcción de redes de apoyo y la posibilidad de generar proyectos colectivos. La idea central es que quienes participen salgan no sólo con nuevas herramientas, sino con vínculos que fortalezcan su trayectoria en el sector público.

Un impulso para la nueva generación

La propuesta se enmarca en una tendencia regional: cada vez más programas buscan acercar a los jóvenes a la política desde el conocimiento y no sólo desde la militancia. 

Para quienes sueñan con ocupar espacios comunitarios, esta puede ser una plataforma clave. El programa enfatiza que no hay una única manera de liderar, sino que lo esencial es sostener el compromiso democrático y la voluntad de transformar la realidad.

Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción a través del perfil oficial en Instagram del programa @potenciaargentina.pa donde se encuentra toda la información necesaria para postularse. El primer paso, aseguran los organizadores, es animarse a levantar la mano y empezar a construir un camino en la política argentina.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos

Enterate qué estudiar si tu objetivo es emigrar a Estados Unidos

Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Una de cada tres mujeres argentinas deja de opinar en redes por la violencia digital

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

Reino Unido invita a estudiantes argentinos a visitar las Malvinas como turistas

Lo más popular
Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios
1

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo
2

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido
3

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?
4

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra
5

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año
6

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Más Noticias
Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

Hospital Garrahan: por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley emergencia pediátrica por un año

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

Nuevo revés en el Senado: el Gobierno se quedó sin decretos desregulatorios

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

La trama del mensaje intimidatorio que recibió Jaldo

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Nueva amenaza: ¿cuál es el estado de las causas en las que Jaldo fue víctima?

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Secuestro de marihuana: se profundiza la pesquisa y renunció al cargo el padre del policía detenido

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Los éxodos cotidianos en un Tucumán que se desangra

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio

Comentarios