Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Potencia Argentina es una aceleradora de democracia, federal y multipartidaria. En la página web potenciaargentina.org dice que se trata de una idea nacida en medio de una crisis de representación política y de falta de legitimidad en la dirigencia democrática exacerbada por las recurrentes crisis económicas y sociales. "Estamos convencidos de que la situación demanda que nazcan nuevos liderazgos, capaces de interpretar las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía, para forjar un horizonte de desarrollo sustentable, equitativo y democrático…", consigna el sitio.