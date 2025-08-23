Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

El miedo a hablar en público es uno de los más comunes. Presentar un trabajo frente a la clase; exponer en una reunión laboral, o dar un discurso pueden convertirse en un desafío enorme si faltan técnicas y confianza. Pensando en esa necesidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán anunció la apertura de un nuevo curso presencial de oratoria, que comenzará este 23 de agosto de 2025 en San Miguel de Tucumán.