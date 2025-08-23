Secciones
SociedadEducación

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

El taller presencial comienza el 23 de agosto en la Facultad de la UNT con seis encuentros a cargo de la licenciada y locutora nacional Gisele Arenas.

CAPACITACIÓN. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT dictará desde agosto un curso de oratoria presencial con la locutora y licenciada Gisele Arenas como docente CAPACITACIÓN. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT dictará desde agosto un curso de oratoria presencial con la locutora y licenciada Gisele Arenas como docente / INSTAGRAM
Hace 3 Hs

El miedo a hablar en público es uno de los más comunes. Presentar un trabajo frente a la clase; exponer en una reunión laboral, o dar un discurso pueden convertirse en un desafío enorme si faltan técnicas y confianza. Pensando en esa necesidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán anunció la apertura de un nuevo curso presencial de oratoria, que comenzará este 23 de agosto de 2025 en San Miguel de Tucumán.

La propuesta incluye seis encuentros, que se dictarán los sábados de 10 a 13 horas, en la sede de la avenida Independencia 1900. Con cupos limitados, está dirigida al público en general, y busca ofrecer herramientas efectivas para comunicarse con claridad, seguridad e impacto.

Una docente con experiencia en medios y empresas

El curso estará a cargo de Gisele Arenas, licenciada en Administración de Empresas y Locutora Nacional con trayectoria en canales y radios de la provincia.

Arenas no solo trabajó frente a cámaras y micrófonos: también es speaker trainer, y capacitó a ejecutivos, políticos y figuras destacadas en distintos ámbitos. En Tucumán, brinda capacitaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y en empresas mediante programas in company.

Detalles de inscripción y costos

El curso tiene un costo de $ 60.000 para el público en general, aunque los alumnos de grado de la Facultad de Ciencias Económicas disponen de un 30% de descuento. La inscripción se formaliza con el pago del arancel correspondiente, que puede realizarse en línea mediante el formulario oficial habilitado por la unidad de la UNT.

La modalidad será 100% presencial, lo que permite la práctica directa y la interacción con otros participantes. A lo largo de las clases se abordarán técnicas de respiración, manejo de la voz, control de la postura corporal y construcción de discursos capaces de conectar con diferentes públicos.

Una oportunidad para estudiantes y profesionales

La propuesta está dirigida a un público variado: desde estudiantes universitarios que necesitan rendir exámenes orales hasta profesionales y emprendedores que buscan defender proyectos, presentar ideas o simplemente mejorar su comunicación interpersonal.

En un contexto donde la inmediatez de las redes sociales cambió las formas de expresarse, dominar la palabra hablada sigue siendo clave. Este curso apunta a brindar esa confianza necesaria para transformar una exposición en una oportunidad de crecimiento académico y laboral.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
6

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Más Noticias
Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

Campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Comentarios