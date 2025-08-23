Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

El miedo a hablar en público es uno de los más comunes. Presentar un trabajo frente a la clase; exponer en una reunión laboral, o dar un discurso pueden convertirse en un desafío enorme si faltan técnicas y confianza. Pensando en esa necesidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán anunció la apertura de un nuevo curso presencial de oratoria, que comenzará este 23 de agosto de 2025 en San Miguel de Tucumán.
La propuesta incluye seis encuentros, que se dictarán los sábados de 10 a 13 horas, en la sede de la avenida Independencia 1900. Con cupos limitados, está dirigida al público en general, y busca ofrecer herramientas efectivas para comunicarse con claridad, seguridad e impacto.
Una docente con experiencia en medios y empresas
El curso estará a cargo de Gisele Arenas, licenciada en Administración de Empresas y Locutora Nacional con trayectoria en canales y radios de la provincia.
Arenas no solo trabajó frente a cámaras y micrófonos: también es speaker trainer, y capacitó a ejecutivos, políticos y figuras destacadas en distintos ámbitos. En Tucumán, brinda capacitaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y en empresas mediante programas in company.
Detalles de inscripción y costos
El curso tiene un costo de $ 60.000 para el público en general, aunque los alumnos de grado de la Facultad de Ciencias Económicas disponen de un 30% de descuento. La inscripción se formaliza con el pago del arancel correspondiente, que puede realizarse en línea mediante el formulario oficial habilitado por la unidad de la UNT.
La modalidad será 100% presencial, lo que permite la práctica directa y la interacción con otros participantes. A lo largo de las clases se abordarán técnicas de respiración, manejo de la voz, control de la postura corporal y construcción de discursos capaces de conectar con diferentes públicos.
Una oportunidad para estudiantes y profesionales
La propuesta está dirigida a un público variado: desde estudiantes universitarios que necesitan rendir exámenes orales hasta profesionales y emprendedores que buscan defender proyectos, presentar ideas o simplemente mejorar su comunicación interpersonal.
En un contexto donde la inmediatez de las redes sociales cambió las formas de expresarse, dominar la palabra hablada sigue siendo clave. Este curso apunta a brindar esa confianza necesaria para transformar una exposición en una oportunidad de crecimiento académico y laboral.