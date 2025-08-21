“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego", dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín

Tras la victoria de San Martín por 2-1 frente a Deportivo Maipú, Mariano Campodónico valoró el esfuerzo colectivo y destacó puntos clave del rendimiento de su equipo. “Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego. Los chicos de a poco están asimilando la propuesta”, señaló el entrenador, que también resaltó la figura de Darío Sand, héroe de la noche en La Ciudadela.