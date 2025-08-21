Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego", dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín

El técnico del "Santo" valoró el esfuerzo de sus dirigidos para sumar de a tres unidades contra Deportivo Maipú.

“Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego, dijo Campódonico sobre el triunfo de San Martín Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Tras la victoria de San Martín por 2-1 frente a Deportivo Maipú, Mariano Campodónico valoró el esfuerzo colectivo y destacó puntos clave del rendimiento de su equipo. “Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando la idea de juego. Los chicos de a poco están asimilando la propuesta”, señaló el entrenador, que también resaltó la figura de Darío Sand, héroe de la noche en La Ciudadela. 

“Sand es un referente muy importante de este plantel que merecía tener una ovación como la que recibió después de patear el penal”, aseguró el DT. Por su parte, al hablar sobre las variantes en el equipo, fue contundente. 

“Tomamos una buena decisión de cuidarlo a Zuliani. Hoy Paz hizo un gran partido”, dijo Campodónico, quien valoró la entrega de todo el grupo. 

“Creo que los chicos se dieron el gusto de festejar porque hicieron un gran partido y estuvieron a la altura”, aseguró. “El tanto de Esquivel llegó en el momento justo”, cerró.

Temas Primera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaSan MartínMariano CampodónicoDeportivo Maipú
