Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

Según el informe oficial, simpatizantes de la U lanzaron proyectiles hacia la popular baja del Rojo y, minutos más tarde, barras de Independiente irrumpieron en el sector visitante.

Enfrentamiento brutal entre los barrabravas de Independiente y los visitantes chilenos. Enfrentamiento brutal entre los barrabravas de Independiente y los visitantes chilenos. EFE
Hace 1 Hs

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 fue cancelado tras los graves incidentes en Avellaneda. Conmebol confirmó que no se reprogramará y el resultado quedará en manos de la Comisión Disciplinaria.

La noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini terminó en caos. El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue cancelado después de violentos incidentes entre hinchas en la tribuna Pavoni.

Según el informe oficial, simpatizantes de la U lanzaron proyectiles hacia la popular baja del Rojo y, minutos más tarde, barras de Independiente irrumpieron en el sector visitante. A los 4 minutos del segundo tiempo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió suspender el partido por falta de garantías de seguridad.

¿Por qué el partido Independiente - U. de Chile no se volverá a jugar?

La Conmebol confirmó que el duelo fue cancelado y no simplemente suspendido. Esto significa que no se reprogramará y que el resultado quedará a definición del organismo. El caso será analizado por los Órganos Judiciales de la Conmebol, que deberán evaluar los informes de los veedores, las imágenes y las responsabilidades de cada club.

El comunicado oficial de Conmebol

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó:

“En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades correspondientes, el partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI), por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, queda cancelado. Toda la información será enviada a la Comisión Disciplinaria para futuras determinaciones”.

Qué puede pasar ahora

El desenlace dependerá del fallo de la Conmebol, que podría:

Dar por perdido el partido a Independiente por ser local y responsable de la seguridad.

Sancionar a Universidad de Chile por el inicio de los incidentes.

Tomar una medida deportiva alternativa, como una eliminación de ambos clubes o un resultado administrativo.

Por ahora, solo está confirmado que el partido no volverá a jugarse y que la definición se resolverá en Asunción.

