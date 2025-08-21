Suspendieron el encuentro entre Independiente y la U. de Chile por los graves incidentes: el partido no se volverá a jugar y define Conmebol

¿Por qué el partido Independiente - U. de Chile no se volverá a jugar?

La Conmebol confirmó que el duelo fue cancelado y no simplemente suspendido. Esto significa que no se reprogramará y que el resultado quedará a definición del organismo. El caso será analizado por los Órganos Judiciales de la Conmebol, que deberán evaluar los informes de los veedores, las imágenes y las responsabilidades de cada club.