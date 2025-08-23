Cómo limpiar tus amuletos energéticamente

Los amuletos de protección no son simples adornos: son objetos cargados de energía, portadores de intención y aliados espirituales que nos acompañan en la vida cotidiana. Pero, como toda herramienta energética, necesitan ser limpiados y recargados para mantener su poder. Descubre cómo limpiar tus amuletos correctamente y lograr que sigan protegiéndote.