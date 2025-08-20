Secciones
Concepción será sede de la Agrosur y de un Simposio de Drones

La muestra reúne a productores, empresas del rubro, instituciones, referentes del sector agroindustrial y organismos como INTA Famaillá.

Concepción será sede de la Agrosur y de un Simposio de Drones
Hace 1 Hs

La séptima edición de la Agrosur será habilitada mañana en Concepción. Se trata de una muestra organizada por la Sociedad Rural de Tucumán, que reúne a productores, empresas del rubro, instituciones, referentes del sector agroindustrial y organismos como INTA Famaillá, que nuevamente será parte activa con jornadas sobre tecnología e innovación en el campo. La exposición se extenderá hasta el sábado en el Predio Marcial Córdoba entre calles Ernesto Padilla y Ruta 65 de la Perla del Sur.

Según indicó el titular de la Rural, José Frías Silva (h), en esta oportunidad participarán más de 70 expositores. Destacó que el Poder Ejecutivo provincial ha otorgado alícuota cero para que las compras que se realicen en ese lugar no tengan carga tributaria.

La expo cuenta, además, con el apoyo de la gestión del intendente Alejandro Molinuevo. El jefe municipal remarcó la importancia de que Concepción continúe siendo sede de una exposición que impulsa el desarrollo económico, la tecnología aplicada al agro y el crecimiento productivo de la región.

Agrosur 2025 celebrará también los 60 años de exposiciones de la Sociedad Rural, con una muestra que contará con las empresas más importantes del sector, presentaciones técnicas, maquinaria de última generación, charlas y un espacio de encuentro para toda la familia. El acto de inauguración será a las 11. Están previstas las asistencias, entre otros, del presidente del INTA, Nicolás Bronzovich. También llegarán Jorge Gambale, director Nacional de Agricultura y Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba.

La novedad de esta edición será el Simposio Internacional de Drones, que ya cuenta con más de 190 personas inscriptas, según indicó el titular de la Sociedad Rural. Ese encuentro, organizado en conjunto con el INTA, es pionero en la región y reunirá a especialistas, investigadores y empresas líderes para debatir sobre los avances, desafíos y nuevas oportunidades en el universo de la aviación no tripulada. En las dos jornadas, se conocerán las últimas tendencias en inteligencia artificial aplicada a drones. Asimismo, se abordarán temas cruciales como la seguridad en el espacio aéreo y las nuevas aplicaciones comerciales y productivas.

