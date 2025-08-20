Concepción será sede de la Agrosur y de un Simposio de Drones

La novedad de esta edición será el Simposio Internacional de Drones, que ya cuenta con más de 190 personas inscriptas, según indicó el titular de la Sociedad Rural. Ese encuentro, organizado en conjunto con el INTA, es pionero en la región y reunirá a especialistas, investigadores y empresas líderes para debatir sobre los avances, desafíos y nuevas oportunidades en el universo de la aviación no tripulada. En las dos jornadas, se conocerán las últimas tendencias en inteligencia artificial aplicada a drones. Asimismo, se abordarán temas cruciales como la seguridad en el espacio aéreo y las nuevas aplicaciones comerciales y productivas.