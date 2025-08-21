“La vida de Chuck” acerca a un Stephen King lejos del terror

La trama sigue tres momentos clave en la opaca vida de Charles “Chuck” Krantz, pero con el atractivo de que son abordados y narrados en orden inverso al normal de la existencia humana: el primero de los episodios (llamados “Actos”) es su muerte a los 39 años, que coincide con supuestos hechos que el personaje -un contador común y corriente- vincula con el fin del universo; seguido por un encuentro callejero con un músico que lo impulsa a bailar, un deseo reprimido por años; hasta su difícil infancia, cuando queda huérfano por la muerte accidental de sus padres y pasa al cuidado de sus abuelos en un entorno especial, con secretos y misterios.