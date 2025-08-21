“Haz que regrese”: terror sobrenatural

Tras encontrar a su padre muerto en la ducha, el adolescente Andy y su hermanastra casi ciega Piper quedan huérfanos y son adoptados por Laura, una consejera familiar que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas. Cuando descubren un ritual tenebroso de invocar muertos en la apartada casa donde conviven con su nueva madre y con un niño mudo, la situación de duelo es atravesada por el terror psicológico sobrenatural. La nueva película de los directores australianos Danny y Michael Philippou (a su vez, son hermanos en la vida real y los autores de “Háblame”) llega hoy a Tucumán con el título “Haz que regrese”, también llamada “Tráela de vuelta” o “Devuélvemela”. El guión es de Danny Philippou y Bill Hinzman, con un elenco integrado por Billy Barratt, Sally Hawkins, Mischa Heywood, Sora Wong y Jonah Wren Phillips.