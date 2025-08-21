“Nadie 2”: una comedia violenta

Ahora vuelve a encarnar al exsicario del Gobierno, Hutch Mansell, en la secuela de este filme, que repite en el elenco a Connie Nielsen como su esposa y a Christopher Lloyd como su padre y suma a Sharon Stone. La acción transcurre cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, en momentos en que está en crisis con su esposa Becca. Para superar la situación, deciden viajar con su familia al lugar donde Hutch iba de vacaciones cuando era pequeño. La escapada soñada termina con un brutal enfrentamiento con los matones del pueblo y su desquiciada jefa en la película estreno dirigida por Timo Tjahjanto.