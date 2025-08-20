Secciones
CulturaMúsica

Tucumán se prepara para el 65° Septiembre Musical con una programación de lujo

El festival abrirá el jueves 28 de agosto en el Teatro San Martín con la ópera Carmen de Georges Bizet. Habrá espectáculos en distintos escenarios hasta el 4 de octubre.

Tucumán se prepara para el 65° Septiembre Musical con una programación de lujo
Hace 14 Min

El 65° Septiembre Musical ya está listo para desplegar su cartelera. El tradicional encuentro, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzará el jueves 28 de agosto en el Teatro San Martín con una puesta de la ópera Carmen, de Georges Bizet. La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl, la escénica del regisseur Carlos Branca, y contará con la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, además de las solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti.

La ópera tendrá nuevas funciones los días 29 y 31 de agosto, y los 5 y 7 de septiembre. Será apenas el inicio de una programación extensa que se extenderá hasta el 4 de octubre, con actividades en distintos espacios de la capital y del interior provincial, manteniendo el ciclo Cultura Bar y múltiples propuestas gratuitas.

Una cartelera diversa y federal

El festival contará con artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. El sábado 30 de agosto, el Teatro San Martín recibirá al pianista franco-iraní Nima Sarkechik; mientras que el 4 de septiembre el Teatro Belgrano será escenario del concierto de La Con Todo Band – Pata ‘i Chancho, con lo mejor del jazz contemporáneo. Ese mismo día, la Facultad de Derecho presentará a Patiño-Tréboles con entrada libre y gratuita, y el Espacio Lola Mora abrirá con un tributo a Tool, Linkin Park y Korn, además de feria MAB, patio de comidas y DJ.

El 6 de septiembre, la joven folklorista Maggie Cullen, ganadora del Premio Gardel 2024, debutará en el Teatro San Martín con su disco Canciones del viento. Paralelamente, en el Museo Casa Padilla, se presentará Malamba, una propuesta de percusión, danza y canto a cargo de mujeres.

Entre el 8 y el 10 de septiembre, el Teatro San Martín será sede del 3º Congreso Federal de la Escena Lírica, que incluirá talleres, master classes, un concurso de canto lírico y una ópera montaje.

Otros imperdibles de la programación son:

- 11 de septiembre: Esteban Morgado, Franco Luciani y Mariela Acotto en el Teatro Belgrano.

- 12 y 13 de septiembre: el musical de Broadway Come From Away en el Teatro San Martín.

- 19 y 20 de septiembre: estreno del ballet Giselle en el San Martín, en paralelo al Festival de Rock en el Palacio de los Deportes.

- 21 de septiembre: concierto gratuito de la Banda Sinfónica de la Provincia junto a agrupaciones locales en el Palacio de los Deportes, y presentación de Los Puesteros en el Teatro San Martín.

- 27 de septiembre: Gala Lírica en el Teatro San Martín con la Orquesta y Coro Estables dirigidos por Yeny Delgado.

- 1° de octubre: concierto del joven pianista italiano Luigi Borzillo.

- 3 de octubre: show de Demodé en el Teatro San Martín.

Una cita que ya es tradición

El Septiembre Musical es considerado uno de los festivales artísticos más importantes de Argentina por su permanencia, calidad y diversidad. Durante más de seis décadas, ha convertido a Tucumán en un epicentro cultural, reuniendo a artistas de primer nivel y ofreciendo propuestas para todo público.

La programación completa se irá actualizando diariamente en las redes sociales del Ente Cultural de Tucumán, donde el público podrá consultar horarios, escenarios y actividades especiales.

Temas Septiembre Musical
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
4

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
5

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos
6

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Más Noticias
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA: el divertido discurso del músico

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA: el divertido discurso del músico

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

Comentarios