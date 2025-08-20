Tucumán se prepara para el 65° Septiembre Musical con una programación de lujo

El 65° Septiembre Musical ya está listo para desplegar su cartelera. El tradicional encuentro, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzará el jueves 28 de agosto en el Teatro San Martín con una puesta de la ópera Carmen, de Georges Bizet. La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl, la escénica del regisseur Carlos Branca, y contará con la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, además de las solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti.
La ópera tendrá nuevas funciones los días 29 y 31 de agosto, y los 5 y 7 de septiembre. Será apenas el inicio de una programación extensa que se extenderá hasta el 4 de octubre, con actividades en distintos espacios de la capital y del interior provincial, manteniendo el ciclo Cultura Bar y múltiples propuestas gratuitas.
Una cartelera diversa y federal
El festival contará con artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. El sábado 30 de agosto, el Teatro San Martín recibirá al pianista franco-iraní Nima Sarkechik; mientras que el 4 de septiembre el Teatro Belgrano será escenario del concierto de La Con Todo Band – Pata ‘i Chancho, con lo mejor del jazz contemporáneo. Ese mismo día, la Facultad de Derecho presentará a Patiño-Tréboles con entrada libre y gratuita, y el Espacio Lola Mora abrirá con un tributo a Tool, Linkin Park y Korn, además de feria MAB, patio de comidas y DJ.
El 6 de septiembre, la joven folklorista Maggie Cullen, ganadora del Premio Gardel 2024, debutará en el Teatro San Martín con su disco Canciones del viento. Paralelamente, en el Museo Casa Padilla, se presentará Malamba, una propuesta de percusión, danza y canto a cargo de mujeres.
Entre el 8 y el 10 de septiembre, el Teatro San Martín será sede del 3º Congreso Federal de la Escena Lírica, que incluirá talleres, master classes, un concurso de canto lírico y una ópera montaje.
Otros imperdibles de la programación son:
- 11 de septiembre: Esteban Morgado, Franco Luciani y Mariela Acotto en el Teatro Belgrano.
- 12 y 13 de septiembre: el musical de Broadway Come From Away en el Teatro San Martín.
- 19 y 20 de septiembre: estreno del ballet Giselle en el San Martín, en paralelo al Festival de Rock en el Palacio de los Deportes.
- 21 de septiembre: concierto gratuito de la Banda Sinfónica de la Provincia junto a agrupaciones locales en el Palacio de los Deportes, y presentación de Los Puesteros en el Teatro San Martín.
- 27 de septiembre: Gala Lírica en el Teatro San Martín con la Orquesta y Coro Estables dirigidos por Yeny Delgado.
- 1° de octubre: concierto del joven pianista italiano Luigi Borzillo.
- 3 de octubre: show de Demodé en el Teatro San Martín.
Una cita que ya es tradición
El Septiembre Musical es considerado uno de los festivales artísticos más importantes de Argentina por su permanencia, calidad y diversidad. Durante más de seis décadas, ha convertido a Tucumán en un epicentro cultural, reuniendo a artistas de primer nivel y ofreciendo propuestas para todo público.
La programación completa se irá actualizando diariamente en las redes sociales del Ente Cultural de Tucumán, donde el público podrá consultar horarios, escenarios y actividades especiales.