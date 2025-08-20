Tucumán se prepara para el 65° Septiembre Musical con una programación de lujo

El 65° Septiembre Musical ya está listo para desplegar su cartelera. El tradicional encuentro, organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), comenzará el jueves 28 de agosto en el Teatro San Martín con una puesta de la ópera Carmen, de Georges Bizet. La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl, la escénica del regisseur Carlos Branca, y contará con la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, además de las solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti.